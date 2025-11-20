Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El derribo de los tanques de Repsol abre la vista en Os Castros

La petrolera ha acabado de finalizar el desmontaje de dos de los tres depósitos de la zona, que medían 15 metros de altura

Finaliza la retirada de los tanques de crudo de San Diego.

Finaliza la retirada de los tanques de crudo de San Diego. / CARLOS PARDELLAS

Dos de los tres tanques de Repsol que durante años almacenaron el crudo desembarcado con destino a la refinería ya no existen. La vista al mar ha quedado despejada desde el parque de San Diego, pues la empresa ya ha finalizado el desmontaje de dos de los tanques, que, con una altura de quince metros, interrumpían la vista al mar. Aún queda un tercero, con trabajos en marcha para derribarlo. De la parcela se retirarán 90.000 metros cúbicos de material.

