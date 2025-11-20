El derribo de los tanques de Repsol abre la vista en Os Castros

Dos de los tres tanques de Repsol que durante años almacenaron el crudo desembarcado con destino a la refinería ya no existen. La vista al mar ha quedado despejada desde el parque de San Diego, pues la empresa ya ha finalizado el desmontaje de dos de los tanques, que, con una altura de quince metros, interrumpían la vista al mar. Aún queda un tercero, con trabajos en marcha para derribarlo. De la parcela se retirarán 90.000 metros cúbicos de material.

RAC