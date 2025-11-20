El derribo de los tanques de Repsol abre la vista en Os Castros
La petrolera ha acabado de finalizar el desmontaje de dos de los tres depósitos de la zona, que medían 15 metros de altura
Dos de los tres tanques de Repsol que durante años almacenaron el crudo desembarcado con destino a la refinería ya no existen. La vista al mar ha quedado despejada desde el parque de San Diego, pues la empresa ya ha finalizado el desmontaje de dos de los tanques, que, con una altura de quince metros, interrumpían la vista al mar. Aún queda un tercero, con trabajos en marcha para derribarlo. De la parcela se retirarán 90.000 metros cúbicos de material.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña
- No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña