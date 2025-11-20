Las familias del colegio Novo Mesoiro piden una cocina propia: "No es lo mismo comer de catering que recién cocinado"

Desde que abrió el colegio Novo Mesoiro en 2020, hay un tema que preocupa a algunas familias del centro y que ahora les lleva a alzar la voz y pedir una solución a las administraciones: el deseo de contar con una cocina propia.

Nuria Varela, de la Asociación de Nais e Pais Monte de Muíño, explica que «lo esencial es la calidad de la comida» porque «no es lo mismo comer de catering que recién cocinado». Explica que, actualmente, la empresa deja la comida en el centro «sobre las 11 de la mañana», cuando les gustaría que sus hijos e hijas pudiesen comer comida recién hecha. «Si alguien está enfermo, si no avisas el día anterior, no tienes el menú. Con cocina propia no habría ese problema. Además, se organizaría mejor el comedor», argumenta.

El centro tiene espacio para una cocina, pero le falta salida de humos, una obra que tendría que hacer la Xunta. El ANPA, aunque tendría que someterlo a votación en asamblea, estaría dispuesto a costear parte de la intervención para hacer realidad su deseo.

La Consellería de Educación indica que «no» tiene «constancia de esta petición». Las familias aseguran que se presentó por registro el 9 de octubre. El Concello, por su parte, «apoya la demanda del ANPA de Novo Mesoiro» y se compromete a trasladar la solicitud al Ejecutivo autonómico. «Es más, hace tiempo que solicitamos de la Xunta que asuma la gestión directa de los comedores y no cargue a las Anpas con este trabajo, y que aumente los comedores en la ciudad para atender a una demanda real que no se está atendiendo», según expresan fuentes municipales.

Varela informa de que la empresa que se encarga ahora del comedor, al que acuden diariamente unos 200 alumnos, estaría «dispuesta» a seguir al frente con cocina propia. «Sabemos que hay muchos colegios que sí disponen de este servicio, ¿por qué nosotros no?», se pregunta.

El ANPA indica que esta cocina también se podría usar para experimentación en horas lectivas y el desarrollo de actividades educativas relacionadas con la alimentación equilibrada, la sostenibilidad y el aprovechamiento responsable de los recursos.

Protesta del CEIP de Prácticas

Las familias del colegio de Prácticas vuelven este viernes (08.40 horas) a la calle para protestar por el deterioro del centro. Llevan más de un año manifestándose para exigir mejoras y después de que la Xunta anunciase hace unos días su «máxima voluntad» para acometer una reforma integral, los afectados piden ahora plazos reales para saber cuándo y qué obras se van a realizar.