A Franxa vista por Rhodes

El pianista James Rhodes es un gran aficionado a la fotografía y así lo comparte en redes sociales. Hace unos días, aprovechando que su gira Manía recalará en Galicia, quiso compartir algunas de sus imágenes preferidas de esta tierra. Algunas son fácilmente reconocibles, otras, no tanto y otras solo son familiares a quienes han pasado infinidad de veces por delante, es el caso de la de dos clientes del bar A Lagareta, en A Franxa.