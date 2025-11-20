Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si no lo leo no lo creo

A Franxa vista por Rhodes

ANTÓN PERULEIRO

El pianista James Rhodes es un gran aficionado a la fotografía y así lo comparte en redes sociales. Hace unos días, aprovechando que su gira Manía recalará en Galicia, quiso compartir algunas de sus imágenes preferidas de esta tierra. Algunas son fácilmente reconocibles, otras, no tanto y otras solo son familiares a quienes han pasado infinidad de veces por delante, es el caso de la de dos clientes del bar A Lagareta, en A Franxa.

