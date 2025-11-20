La Fundación Amador de Castro cumple un año
La entidad festeja su labor en el campo de la discapacidad, síndrome de Down y alzhéimer
La Fundación Amador de Castro —dedicada a mejorar la vida de las personas con síndrome de Down, discapacidad intelectual y alzhéimer— celebró este jueves en el Real Club Náutico de A Coruña su primer aniversario con un acto en el que participaron las personas, empresas y entidades que han apoyado a la institución desde su nacimiento
Rosa Torre Fouz, viuda de Amador de Castro y presidenta de la fundación, así como sus hijas Marta, Susana y Blanca, que son patronas de la misma, estuvieron presentes en la celebración. Andrea Castromil, directora de la fundación, detalló que durante este primer año se puso en marcha el Programa de Ayuda a Cottolengo, el Mercadillo Navideño cuya segunda edición se realizará el próximo mes, la iniciativa Special Down, la Gala Solidaria de A Toxa, y el Programa Ruta.
«Vuestras aportaciones no solo han hecho posibles estos programas, sino que nos confirman que el esfuerzo y la ilusión con los que impulsamos esta fundación valen realmente la pena», manifestó Rosa Torres para expresar su agradecimiento a todos los colaboradores de la entidad durante el pasado año. También dijo la presidenta que el aniversario «no es un cierre, sino un comienzo, el comienzo de un viaje que seguirá sumando solidaridad, esperanza y compromiso social».
