«Hay una estirpe sumergida de cantos al amor lésbico a lo largo de la Historia»

Christina Rosenvinge debutó en la Movida con Ella y los Neumáticos, y lleva décadas trabajando como actriz, compositora, y sobre todo, músico. Este viernes está a las 21.30 horas en Árbore da Veira, en A Coruña, en un recital de Momentos Alhambra Acustiquísimos 2025 con temas de su disco Los versos sáficos.

Viene en formato dúo.

Es un pequeño formato con dos guitarras eléctricas, viene Amaia Miranda conmigo. Tocaremos casi todo el disco. Al hacerlo en pequeño formato tenemos la oportunidad se escuchan con más atención las letras y es un poco más intimista.

En su disco adapta las canciones de la poetisa griega Safo de Lesbos. ¿Se conserva algo de la música original o solo las letras?

En su momento busqué pistas musicales sobre cómo podían haber sonado esas canciones, que se interpretaban con música y siempre en alto, pero realmente no hay nada. Ni siquiera estaba inventada la escritura (musical), la transmisión era oral. La mayor parte de la obra de Safo está desaparecida en la noche de los tiempos por distintos motivos. Hay un poema completo, que he adaptado de forma muy canónica, respetando incluso las estrofas sáficas que son pentasílabos. En otros poemas, como están fragmentados y faltan partes y faltan líneas enteras, ahí sí que he hecho un poco un trabajo como de puzzle, juntando las cosas un poco a mi criterio. Ahí hay mucho de creación, he aportado mucho personal.

¿Con qué criterios adaptó?

Lo he hecho de forma muy libre, pero respetando mucho el vocabulario, el contenido y la intención de Safo. Me he basado en traducciones y he hecho mi propia interpretación, también llevándola a la canción popular de ahora mismo, que no es lo mismo que lo que había entonces. He intentado ser muy fiel al espíritu, pero con la forma he jugado muchísimo.

Los ritmos del pop que emplea no van a ser los mismos que la música griega, pero, ¿Safo se puede comparar con los cantantes pop actuales?

Sí, claro, es la primera cantautora de la historia y encima habla al amor no correspondido, lo cual lo convierte en algo completamente moderno, que se reverbera mucho con lo que se hace ahora mismo. Es con lo que yo he jugado, conque es el origen de lo que hacemos ahora, la antecesora de todo. Lo que realmente no nos podríamos imaginar es que en el siglo VII antes de Cristo, antes de la erupción del cristianismo, ya se estaba escribiendo del amor una forma tan libre, tan sensual y tan parecida a la actual. Luego todo eso se interrumpe. Con el cristianismo no existe en la poesía femenina una poesía así de libre, sexualmente tan liberada.

¿Y esto se interrumpió?

Hay toda una estirpe sumergida de escritoras a lo largo de la Historia que le han cantado al amor sáfico, lesbianismo viene de la isla de Safo. Es algo que se ha seguido haciendo, igual no de forma tan popular, digamos, sin tener tanto éxito y tanto reconocimiento como Safo, que fundó un canon, estético-literario, una escuela que siguieron los poetas romanos y ha sido imitado sin fin.

¿Qué papel le da al erotismo?

Tiene un papel preeminente. Hay una canción que habla de una boda, una recopilación de veintitantos fragmentos sobre el tema. En los poemas de boda nunca se habla de sacramentos sagrados, de virginidad, de reproducción. Se habla de la fiesta, en todos los sentidos, con una descripción muy visual de los ropajes, los manjares, los olores, la fiesta en sí misma, se compara con las bodas mitológicas. Y se habla de la cámara nupcial, de la noche de bodas y del impulso sexual.

Y no hay vergüenza asociada a la sexualidad.

Nada, nunca. Vergüenza en ningún lado (ríe).

¿Con qué proyectos está ahora?

He hecho música para una película que se llama Hombre íntegros, que está ahora mismo en cines. y he sido actriz en Balearic, que se ha estrenado en el Festival de Sitges y va a estar en salas ahora en diciembre. Es una película muy interesante que cruza un poco lo fantástico y la crítica social, es una cosa muy original. He estado de gira con el disco Que me parta un rayo, y ahora estoy concentrada en componer el próximo.

¿Tiene ya hilo narrativo?

Sí, sí, pero empiezas un proyecto con una idea y luego las canciones se van llegando por otro. A veces parece que la música manda.