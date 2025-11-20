Herido un ciclista que fue alcanzado por un bus urbano en la plaza de Ourense

Un ciclista ha resultado herido en la tarde de este jueves en un accidente registrado en la plaza de Ourense. Sobre las 17.45 horas, el hombre fue alcanzado por un autobús urbano que circulaba a la altura de la calle Sánchez Bregua, según explica la Policía Local desde la sala de pantallas. El siniestro provocó importantes retenciones de tráfico de entrada a la ciudad que llegan hasta la avenida de Alfonso Molina. Hasta el lugar se ha trasladado una ambulancia del 061 para atender al ciclista, mientras que la Policía Local regula la circulación en el lugar del accidente.

Accidente entre un ciclista y un bus urbano en la plaza de Ourense / Carlos Pardellas