¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 20 de noviembre

Susana Sanches presenta su libro

20.00 horas | El libro arte menor, publicado en la colección Seiva, recoge la aventura de siete mujeres de O Lugar.

A Cova Céltica

Concierto de Felisa Segade

20.30 horas | Segade, cofundadora del grupo Leilía, es raíz, tradición, ferreñas y voz. Su directo es la cita de esta tarde en el teatro Colón. Hay entradas disponibles en Ataquilla a partir de 17,60 euros.

Teatro Colón

Charla de Inés Junquera sobre el alzheimer

19.30 horas | La psicóloga especialista en Gerontología impart e la charla El alzheimer, una enfermedad compartida. La entrada es libre.

ONCE

Cuentacuentos para bebés

18.00 horas | Bebencontro, para bebés de 13 a 24 meses, demuestra que nunca es demasiado pronto para descubrir palabras, ritmo e historias.

Fórum Metropolitano

Nueva sesión de Mulleres na Música Galega

19.00 horas | Homenaje a Milagros Porta Siso, Sofía Oriana Infante y María del Pilar Couceiro. Forma parte del ciclo Mulleres na Música Galega.

Museo Belas Artes

Ciclo de Velázquez / LOC

Fernando Marías habla sobre Velázquez

19.30 horas | Velázquez, entre la invención, el capricho y el retrato es el título de la conferencia del catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid. Forma parte del ciclo Francisco Calvo Serraller 2025.

Fundación Barrié

Homenaje a Manuel Lourenzo

20.00 horas | Participan en este homenaje O Facho, Xulio L. Valcarcel, Felipe Senén, Santiago Fernández y Miro Casabella. La entrada es libre.

Portas Ártabras

Proyección de ‘Anette’, de Leos Carax

20.00 horas | La 73 temporada de Amigos de la Ópera de A Coruña continúa con el ciclo de proyecciones de cine con la proyección de Anette.

Filmoteca de Galicia