¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 20 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Susana Sanches presenta su libro
20.00 horas | El libro arte menor, publicado en la colección Seiva, recoge la aventura de siete mujeres de O Lugar.
A Cova Céltica
Concierto de Felisa Segade
20.30 horas | Segade, cofundadora del grupo Leilía, es raíz, tradición, ferreñas y voz. Su directo es la cita de esta tarde en el teatro Colón. Hay entradas disponibles en Ataquilla a partir de 17,60 euros.
Teatro Colón
Charla de Inés Junquera sobre el alzheimer
19.30 horas | La psicóloga especialista en Gerontología impart e la charla El alzheimer, una enfermedad compartida. La entrada es libre.
ONCE
Cuentacuentos para bebés
18.00 horas | Bebencontro, para bebés de 13 a 24 meses, demuestra que nunca es demasiado pronto para descubrir palabras, ritmo e historias.
Fórum Metropolitano
Nueva sesión de Mulleres na Música Galega
19.00 horas | Homenaje a Milagros Porta Siso, Sofía Oriana Infante y María del Pilar Couceiro. Forma parte del ciclo Mulleres na Música Galega.
Museo Belas Artes
Fernando Marías habla sobre Velázquez
19.30 horas | Velázquez, entre la invención, el capricho y el retrato es el título de la conferencia del catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid. Forma parte del ciclo Francisco Calvo Serraller 2025.
Fundación Barrié
Homenaje a Manuel Lourenzo
20.00 horas | Participan en este homenaje O Facho, Xulio L. Valcarcel, Felipe Senén, Santiago Fernández y Miro Casabella. La entrada es libre.
Portas Ártabras
Proyección de ‘Anette’, de Leos Carax
20.00 horas | La 73 temporada de Amigos de la Ópera de A Coruña continúa con el ciclo de proyecciones de cine con la proyección de Anette.
Filmoteca de Galicia
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Inés Rey sobre el surfista multado en A Coruña: 'Fernando Alonso no va a 210 por la autopista por mucho que sea un profesional del motor
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña
- No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña