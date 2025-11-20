Un millón de inversión y subidas de tarifas: las condiciones del futuro contrato del campo de golf de la Torre, en A Coruña

La próxima empresa que gestione el campo de golf municipal de las proximidades de la Torre de Hércules deberá aportar un millón de euros para realizar mejoras en el campo, y, a cambio, podrá subir las tarifas actuales, en algún caso en torno a un 50%, con la previsión de recobrar la inversión en los catorce años que dure la concesión. Estos son los parámetros que marca el informe de viabilidad económica que ha preparado el Ayuntamiento para sacar a concurso la concesión, cuyo contrato caducó en 2017, que estima que la empresa ingresará unos 560.000 euros anuales, sin contar el IVA, y el Concello recibirá 1.000.

Actualmente, una cuota de abono individual cuesta 18,44 euros al mes, que pasarían a ser 29,4 de acuerdo con el documento municipal. La familiar, para dos miembros, subiría de 23,05 a 26,75 euros, y la de menores de 18 años de algo menos de 10 a 15,9. La cuota de mañana, para utilizar las instalaciones de 08.00 a 14.00 horas, subiría de 13,79 a 22,05 euros, y también habría incrementos, aunque más moderados, en las cuotas de inscripción. La individual, por ejemplo, se incrementaría de 34,77 euros a 39,99. En cuanto al precio por entrar puntualmente, en el caso de los abonados se pasa de 1,98 a tres euros, y para los no abonados la subida es de los 11,94 a los 12,50.

Pero la empresa que se haga cargo del servicio también tendrá que realizar inversiones para "garantizar una explotación moderna, eficiente y sostenible", cuyo coste se estima en aproximadamente 1,08 millones de euros. De los gastos, el más importante es la remodelación del campo de juego, algo más de medio millón, que inclye la mejora del sistema de drenaje, la renovación de superficies de juego, la nivelación de greenes y calles para equiparar el recorrido "a los niveles de los principales campos de referencia autonómicos y nacionales". La reforma de las zonas de práctica o boxes, y de los tees de salida para incorporar materiales más resistentes y diseños ergonómicos supone otros 160.000, y la obra del edificio principal para mejorar la "accesibilidad, la estética y la eficiencia energética", otros 125.000. También hay inversión en renovación de maquinaria de limpieza, mantenimiento y bolas (88.700 euros), sustitución de luminaria a tecnología LED (65.000), construcción de un nuevo almacén de mantenimiento (30.000) y elaboración de los proyectos y dirección de todas estas obras (90.000).

La empresa también tendrá que pagar un canon de un mínimo de mil euros anuales, pero las entidades que se presenten al concurso podrán ofrecer más. El periodo de concesión estimado por el Ayuntamiento es de catorce años, un periodo que, estima el Concello, permitirá a la concesionaria recuperar la inversión. Los ingresos se estiman en unos 560.000 euros anuales, excluyendo el IVA, y, tras un primer año de pérdidas de unos 97.500 euros, el Ayuntamiento considera que el beneficio de la empresa irá subiendo, de los 30.200 euros el segundo ejercicio de concesión a unos 168.600 el último. El cash flow acumulado al final de la concesión, esto es, el dinero que ha entrado en la caja de la empresa, se estima en algo más de 1,3 millones de euros. Actualmente, el campo de golf de la Torre suma cerca de 900 licencias federadas, y el Concello estima un promedio mensual de 1.283 abonados a la instalación.