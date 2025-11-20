El pacto por Medicina llega a la orilla: firmado el acuerdo para que A Coruña tenga una unidad docente propia

Pistoletazo de salida al acuerdo para descentralizar Medicina y que A Coruña tenga una unidad docente propia asociada a la Universidad, con competencias para para elaborar el plan de contratación docente y proponer la contratación de personal. El Consello de Docencia Clínica ratificó en la mañana de este jueves el acuerdo de la Xunta y los rectores de esta semana para poder comenzar el proceso ya en el próximo curso, una vez que los respectivos gobiernos de las tres instituciones académicas den su visto bueno. En A Coruña, será ya mañana, en una sesión extraordinaria de su Consello de Goberno con la que el Rectorado coruñés quiere mostrar su compromiso con el pacto a la espera de Vigo y Santiago, donde la opinión sobre la entente no es unánime a nivel interno. El documento, difundido por la Xunta contempla que antes de que termine su vigencia, en agosto de 2029, cuando A Coruña y Vigo se desprenderían del compromiso de paralizar su aspiración de tener una facultad, se presentarán “nuevas propuestas” para el reparto de la docencia.

Si se supera el trámite dentro de los tres consellos de goberno, comenzará una nueva fase, con el objetivo a corto plazo de que se descentralice la enseñanza práctica de quinto curso ya el próximo año. De acuerdo con la información aportada, la comisión de seguimiento del acuerdo tiene que haber realizado los primeros trabajos antes del 21 de enero. En 2027/2028 será el momento de toda la docencia teórica de quinto y, en el 2028-2029, las clases teóricas de cuarto.

De acuerdo con el calendario pactado, que congela la petición de la UDC para una nueva facultad en A Coruña aunque no la anula, en el curso 2028/2029 ya se impartirá la docencia del cuarto curso de la carrera en A Coruña y Vigo, que se repartirán unas nuevas 40 plazas docentes. En cuanto al reparto de estudiantes, Santiago mantendría unos 200 alumnos, mientras que tanto A Coruña como Vigo recibirían un centenar en cada caso. Será la USC la que realice los cálculos de la planificación docente anual para elevarlos a la comisión de seguimiento del acuerdo. La Xunta se compromete a aportar los costes necesarios para la descentralización por encima del actual plan de financiamiento para las universidades.

Para el desarollo de la descentralización el Sergas y las tres universidades se firmará un concierto único (actualmente hay tres), con anexos para las tres universidades. El acuerdo para la redistribución de la docencia de Medicina incluye, como novedad, a las instalaciones de Atención Primaria, que en el caso del área sanitaria de A Coruña-Cee son 59 centros de salud, 12 consultorios y 13 puntos de atención continuada. El acuerdo incluye supuestos de salida en el caso de incumplimientos o que la Xunta dé luz verde a una universidad privada. El acuerdo supone que Vigo y Coruña no presentarán solicitudes de Medicina durante su vigencia. Pero, en el caso de que se inicien procesos para implantar facultades privadas, dispondrán de un plazo extraordinario de dos meses para remitir a la Xunta sus peticiones.

Respecto a la comisión de seguimiento, que será la encargada de ratificar el cumplimiento de la descentralización, estará integrada por los conselleiros de Educación y Sanidade, los tres rectores y los responsables de Titulaciones en sus respectivas universidades, el decano o decana de Medicina y de los correspondientes centros en la UDC y en la UVigo, un representante de cada uno de los hospitales universitarios, la persona titular de la Gerencia del Sergas y el secretario xeral de Universidades.