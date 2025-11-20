Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El patronato de la Fundación Luis Seoane aprueba sacar un nuevo concurso con más "transparencia" para elegir director

Reunión del patronato de la Fundación Luis Seoane, ese jueves.

Reunión del patronato de la Fundación Luis Seoane, ese jueves. / La Opinión

La Fundación Luis Seoane eligió este año como directora sustituta a la persona que ocupaba el puesto de manera provisional, Carmen Jiménez, pero esta renunció después de que el concurso recibiese críticas del sector cultural. El patronato de la fundación aprobó este jueves anularlo y convocar uno nuevo con otras bases y «máxima transparencia», según el PP, que realizó la propuesta.

El Concello afirma que esto se produce después de que la alcaldesa, Inés Rey, solicitara «aclaraciones» sobre el concurso original, si bien la regidora es la presidenta del patronato, el órgano que tomó las decisiones, y no estuvo en la sesión del jueves, por lo que la oposición la acusa de no dar la cara.

El Gobierno local defiende que «no validará ningún proceso» que no se ajuste a los principios de «transparencia y objetividad» e insta a los miembros del patronato a «ceñirse a ellos». El BNG, que criticó las «irregularidades» del primer concurso, acusa a Rey de «faltar al respeto» al patronato convocando esta sesión cuando este aún no se había reunido para ratificar la elección original.

La subida de los huevos llega al pincho de tortilla en A Coruña

Los comerciantes de Os Mallos ya están conectados a la Policía Local a través de una aplicación móvil

El patronato de la Fundación Luis Seoane aprueba sacar un nuevo concurso con más "transparencia" para elegir director

