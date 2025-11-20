Penélope Cruz, también atenta a la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña

A Coruña se llena estos días de celebridades que asisten a la inauguración de la exposición Wonderland impulsada por la Fundación Marta Ortega, con más de un centenar de fotografías de Annie Leibovitz, una instalación inmersiva de su trabajo con los Rolling Stones y otras dos secciones que exponen los diferentes estilos que trató, su proceso de creación y su voz narrativa. Desde este viernes 21, se podrá visitar en la nave instalada en el muelle de la Batería, aunque las primeras estrellas y famosos invitados al estreno publican ya un anticipo de la muestra en sus redes sociales.

El modelo, actor y amigo de Marta Ortega, Jon Kortajarena, es uno de los habituales en los actos y celebraciones organizados por la presidenta de Inditex y en esta ocasión tampoco ha perdido la oportunidad de dejar constancia de su experiencia en A Coruña al publicar en su cuenta de Instagram el retrato que Annie Leibovitz realizó a Penélope Cruz en 2007 y que forma parte de la exposición.

Penélope Cruz, retratada por Annie Leibovitz en la exposición Wonderland de la Fundación MOP. / Instagram: @jonkortajarena

La actriz madrileña, que compartió evento con Marta Ortega el pasado mes de julio en París durante la celebración del Baile de Verano en el Museo de las Artes Decorativas, también se ha hecho eco del retrato en el que posa para Annie Leibovitz sobre un sofá y un vestido con tonos dorados para dar a conocer entre sus seguidores una de las grandes imágenes que componen la exposición de la influyente fotógrafa.

EL SÁBADO, ABIERTA AL PÚBLICO

El retrato de Penélope Cruz es solo uno de los adelantos a los que ya han tenido acceso exclusivo personalidades como Linda Evangelista, C. Tangana, Willy Chavarria, Pedro Almodóvar, David Chipperfield o Karen Elson unas horas antes de abrir sus puertas al público. La exposición abrirá sus puertas al público este sábado, tras la presentación a los medios de comunicación del viernes.