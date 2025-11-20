La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
El hombre que protagonizó la emergencia parecía estar sufriendo algún tipo de brote psicótico y fue trasladado en ambulancia
La Policía Nacional de A Coruña acudió este jueves a una alerta por una falsa amenaza de bomba en la Facultad de Informática de la Universidade da Coruña (UDC). Según fuentes universitarias, el autor era un hombre que no tenía que ver con la comunidad universitaria, pues no era alumno ni profesor, y apareció por las instalaciones educativas afirmando que "tenía una bomba en la mochila", algo que era falso. La emergencia fue gestionada por la Policía y el personal de seguridad de la Universidade, pero las fuentes consultadas no confirman si fue necesario reducirlo. Aunque una amenaza como esta es un delito, el varón, que parecía sufrir una crisis psiquiátrica o estar bajo el efecto de las drogas, no fue detenido, sino llevado a una ambulancia para recibir atención médica.
Entre la comunidad universitaria circuló la versión de que el protagonista del suceso era el padre de un alumno, y que buscaba a una profesora porque no había dejado faltar a su hijo a clase para que asistiese a un funeral, por lo que amenazaba con hacer estallar el explosivo si no le llamaba la docente, pero fuentes conocedoras de la emergencia consultadas no confirmaron estos detalles. Según ha podido saber este diario, el hombre había estado en un altercado anterior de menor calibre, unas horas antes, que también requirió intervención policial.
