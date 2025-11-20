El PP reprocha el recorte del 45% de las ayudas para rehabilitar
En las dos últimas sesiones de la Junta de Gobierno Local la partida del presupuesto municipal para ayudas a la rehabilitación, de 1,92 millones, ha sido recortada en 861.000 euros, según el Partido Popular, que afea que esta cantidad haya sido dirigida a pagar los sobrecostes de la remodelación de la calle San Andrés y la reparcelación del polígono de Xuxán. Los populares denuncian que esa rebaja supone el 45% de la partida y que además fue efectuada sin pasar por el pleno, debido al cambio efectuado en las bases de ejecución del presupuesto.
El PP recuerda que el año pasado el Concello no ejecutó el 75% del presupuesto disponible para rehabilitación de viviendas y áreas de rehabilitación integral, que era de 4,1 millones, a pesar de que la vivienda es el principal problema de la ciudadanía.
