Santiago Togores, reelecto como presidente de la Hípica
Fue el único candidato, y llegó por primera vez al puesto de la sociedad deportiva coruñesa en 2005
A Coruña
La asamblea de la Real Sociedad Deportiva Hípica reeligió a Santiago Togores Argudín como presidente en una sesión extraordinaria el domingo. El directivo, que llegó al cargo de la entidad coruñesa por primera vez en 2005, fue el único candidato. La nueva etapa de la junta directiva tiene entre sus objetivos dar un «mayor impulso a la equitación» en las instalaciones que tiene la sociedad en Figueroa (Abegondo). También ha creado una nueva Vocalía de Comunicación e Imagen.
