Triple escala de cruceros con 9.500 turistas en A Coruña

Los cruceros Iona, con 6.264 pasajeros; Queen Victoria, con 2.250; y Spirit of Adventure, con 999, coincidieron este jueves en el puerto de A Coruña, lo que llenó las calles del centro de la ciudad de turistas que la recorrieron durante el tiempo que duró la escala de los tres buques. El primero de ellos amarró en el muelle de Trasatlánticos, mientras que el segundo lo hizo en el de Calvo Sotelo Sur y el tercero en el de San Diego.

No es la primera vez en este año que se produce una triple presencia de cruceros en el puerto coruñés, donde incluso el pasado 21 de abril llegaron a entrar cinco navíos de este tipo que sumaron más de 14.000 cruceristas.