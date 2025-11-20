Vecinos de Xuxán presentan alegaciones al plan general

La asociación vecinal de Xuxán ha presentado alegaciones a la modificación del plan general al entender que la propuesta no responde a las necesidades del barrio, por ejemplo, en materia de movilidad, tanto en lo que se refiere a los accesos, ya que se eliminan dos viales de entrada y salida y no se tiene en cuenta el futuro desarrollo de 4.000 viviendas en Monte Mero, como los enlaces con Matogrande.