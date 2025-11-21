Alvedro, frente a las subvenciones millonarias de Asturias y Cantabria

La amenaza para los aeropuertos gallegos no está solo dentro de la comunidad o al sur del Miño. Más allá de la falta de coordinación entre Alvedro, Lavacolla y Peinador o el poderío de Sá Carneiro en Oporto, la oferta de las aerolíneas se ha visto afectada por la alta competitividad del resto de regiones del noroeste peninsular, donde cada año se destinan más de 27 millones de euros anuales para captar rutas, la mayoría por duplicado. Después del bum de la movilidad tras la pandemia las aerolíneas han tenido que elegir dónde enviar sus aviones ante los retrasos para recibir otros nuevos. Y ahí quien paga, manda.

¿Y A Coruña? Alvedro se enfrenta a 2026 con la urgencia de sacar de nuevo a concurso los convenios de rutas como Valencia y Málaga, que ahora opera Volotea (por un montante de 192.995 euros anuales cada uno) o Londres-Gatwick, que oferta Vueling, y que expiran en marzo, aunque la aspiración de los usuarios, así como del colectivo en defensa del aeródromo, Vuela Más Alto, es que la ciudad vuelva a estar conectada con Heathrow, como lo estaba antes de la pandemia, porque es un nodo de comunicación mucho más potente que Gatwick.

Ayudas Aerolineas 2025-26 / Simón Espinosa

Easyjet tiene también convenio con el Consorcio de Turismo para unir Alvedro con Milán y Ginebra —cada uno de los contratos supera los 320.000 euros—, activos hasta 2027. En un principio, también se le había adjudicado la ruta a Ámsterdam, pero las restricciones impuestas al aeropuerto de Schiphol para reducir el número de pasajeros y así, el nivel de ruido, hizo que la compañía nunca llegase a poner en marcha este destino —aunque después, sí lo hizo desde otros aeropuertos españoles—. En el caso de Binter, A Coruña paga unos 332.750 anuales por el enlace con Gran Canaria, pero este contrato remata en marzo. En el caso de Tenerife Norte, el vuelo dejó de operar hace casi un mes y lo hacía sin ayudas públicas.

El aeropuerto de Alvedro ha tardado en alcanzar las cifras que había conseguido antes de la pandemia, ya que venía de un año de récord, pero actualmente ha conseguido superar los 1,2 millones de pasajeros, por lo que, puede acabar el año rozando los 1,3 millones de viajeros con los que cerró su mejor año, 2019.

El Gobierno de Cantabria y la Junta del Principado de Asturias han liderado esa ofensiva publicitaria hasta alcanzar la veintena de rutas en dos aeropuertos regionales que hasta ahora igualaban a los de A Coruña y Vigo en tráfico.

En el caso de Santander se han presupuestado 49,6 millones de euros desde marzo de 2023, aunque su gasto anual se reduce a 9.735.638 euros entre renuncias de aerolíneas y concursos desiertos. El aeropuerto Severiano Ballesteros tiene prácticamente todas sus rutas funcionando con estas ayudas indirectas, incluyendo la de Iberia a Madrid (4,2 millones sin IVA) o la de Barcelona de Vueling, con 980.000 euros para dos años. Entre los destinos añadidos se encuentran las grandes ciudades europeas (Londres, Manchester, Bruselas...) pero también rarezas como Granada, Marrakech, Bucarest o la última licitación a Sofía. Hasta la «espantada» por la subida de tasas de Aena, Ryanair ganaba 4,7 millones anuales de fondos públicos solo en Cantabria. En Vigo tenía un contrato por 605.000 euros, que ya ha finalizado y que deja al aeropuerto de Peinador sin destinos subvencionados.

En el caso asturiano (49,3 millones presupuestados) se acaba de activar un nuevo contrato de diez lotes para Ámsterdam, París, Lisboa y otras capitales europeas por un importe máximo de 6,1 millones al año. La principal beneficiada es Volotea, que tiene en esta terminal su principal base.

A pesar de que Binter había elegido Vigo como su primer destino peninsular en 2017 y esta Navidad alcanzará las doce frecuencias semanales con Tenerife y Gran Canaria. Esta oferta de récord es a mercado, mientras que Asturias y Cantabria pagan más de un millón de euros por menos vuelos. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha decidido seguir una estrategia diferente a la de A Coruña, que destina fondos propios para ampliar la oferta del aeropuerto. En su caso, asegura que no financiará más rutas hasta que Diputación y Xunta se impliquen económicamente en la promoción de Peinador.

También León, pese a su inferior número de viajeros, destaca en el ránking de ayudas. Ayuntamiento y Diputación destinan 2,4 millones anuales para las rutas estacionales de Air Nostrum.

El caso de Santiago es diferente. Mientras el resto de administraciones publican en el Portal de Contratación los concursos para estas «servicios de promoción turística», Incolsa —la empresa municipal compostelana para esta materia— los ha ocultado de forma reiterada, alimentando así las acusaciones de subvenciones encubiertas por parte de otros alcaldes. Desde 2022 la asignación permanece congelada en 1,089 millones de euros anuales repartidos entre Ryanair (66%) y Vueling.