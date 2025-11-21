Annie Leibovitz: "No conozco a nadie que no le guste A Coruña"

Cuando la fotógrafa Annie Leibovitz (Estados Unidos, 1949) recibió la llamada de Marta Ortega y Carlos Torreta para hacer una retrospectiva de su obra, no estaba muy segura de ello. Tras meses de trabajo y a solo unas horas de la inauguración de Wonderland, reconoce que se siente «muy orgullosa» de este proyecto. Por lo que significa y por su ubicación. «Este edificio es maravilloso. Soy la primera fotógrafa mujer que expone aquí y espero ser la primera de muchas», confiesa en una visita a la prensa por la exposición que se podrá visitar hasta el 1 de mayo en el muelle de la Batería.

Su primer contacto con este lugar fue su visita a la muestra de Irving Penn. «Lo admiro mucho y se me saltaron las lágrimas», recuerda. Eso y la «pasión» de Ortega y su pareja «por la fotografía» la llevaron a aceptar este trabajo. Creó una maqueta del espacio portuario para trabajar sobre ella en Nueva York y cruzó varias veces el Atlántico para dar forma a la muestra. «No he conocido a nadie que no le guste A Coruña», admite, a la vez que destaca esas pequeñas ciudades que desarrollan iniciativas culturales lejos de las grandes urbes en las que la vorágine es un ingrediente del día a día. «Tenemos que llevar el arte a todos los lugares», manifiesta, mientras sentencia que «A Coruña es un lugar bellísimo». «Y queréis que sea un secreto», bromea con los asistentes.

Preguntada sobre si en algún momento se pondrá Amancio Ortega al otro lado de su objetivo, señala que «no» ha tenido «mucho tiempo en pensar» a quien quiere fotografiar, consciente además de que es una familia que cuida mucho su privacidad.

En las paredes del edificio portuario, sin embargo, se pueden ver rostros muy conocidos: de Patti Smith a Mick Jagger o John Lennon, Rihanna y Melania Trump o Karen Elson y Elon Musk. Una proyección muestra el retrato que hizo a los Reyes de España en 2024. «Tuve el honor de hacer esta fotografía y fue maravilloso. El Rey estaba muy relajado. La Reina estaba más nerviosa y preocupada. Pero yo tengo mucha empatía con la gente a la que no le gusta que le fotografíen», desvela, y se deshace en elogios por el vestido elegido por Letizia, de Balenciaga. «Era precioso», insiste.

Carlos Pardellas

Wonderland es, en palabras de Leibovitz, una exposición «para devolverle algo a los fotógrafos jóvenes y mostrar cómo se hacen las cosas». Esa es «la esencia» de este proyecto, en el que hay mucho más que moda. Aunque esto «y la comida ayuda a sobrevivir esta época difícil», confiesa la artista que acompañó a los Rolling Stones en su gira de 1975 y que inmortalizó el abrazo entre John Lennon y Joko Ono en el edificio Dakota poco antes del asesinato del Beatle. «Querían que fotografisae solo a John, pero pusimos a los dos tumbados en una alfombra en el salón porque también estaba Yoko, que no se quiso quitar la ropa. Así llegó una foto maravillosa», rememora.

A sus 76 años, Annie Leibovitz ha conseguido retratar a gente que admira. No le importa si delante de su cámara hay una estrella del rock o un rey con su corona. «Me interesa el retrato, no lo puedo evitar. Me meto en cada fotografía haciendo lo mejor que puedo. Ya sea un rey o un diseñador de moda, intento comprenderles», explica sobre su modo de trabajar.

En los últimos 20 años, la fotógrafa ha logrado ser consciente de que estaba «en una posición única» al inmortalizar su «vida», su «época». «Todo el mundo es interesante y tiene algo», expresa, y reivindica «lo maravilloso que es envejecer». «Te puedes relajar más. Hay cosas maravillosas». Una de ellas, esta exposición.