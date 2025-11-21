Annie Leibovitz, la fotógrafa que transmite su propio mundo

«Es luz, es composición». «Una persona muy creativa». «Una visionaria». «Transmite su propio mundo». Así definen a Annie Leibovitz figuras de la talla de la supermodelo Karen Elson, los cantantes Bruce Springsteen y Patti Smith y la fotógrafa Grace Coddington. Esta es la carta de presentación, a través de una proyección, de Wonderland, la primera gran retrospectiva de la artista estadounidense en España. La Fundación MOP abre la muestra este sábado al público en el muelle de la Batería, donde estará disponible hasta el 1 de mayo de 2026.

Carlos Pardellas

El recorrido arranca con sus primeros años detrás del objetivo. Decenas de fotografías en blanco y negro cubren las paredes con los rostros de los miembros de los Rolling Stone. Leibovitz acompañó a la banda en su gira de 1975. El primer concierto fue en New Orleans. La fotógrafa pensó que tendría tiempo libre e incluso se llevó su raqueta de tenis, pero al final no vio la luz del día. «Estuve toda la noche despierta», recordó durante un paseo por la muestra, con varios papeles en la mano con la distribución de su obra, pero con muchos recuerdos que se atrevió a compartir con los periodistas y que parecían no formar parte del guion. Como sus encuentros con la actriz Penélope Cruz. «La fotografié varias veces en Estados Unidos y vine a España a trabajar con ella en una sesión. La vi distinta. Esa belleza, esa seguridad en sí misma», relató mientras miraba la imagen de la exposición, como si la hipnotizase. Comparte sala con algunas fotografías inspiradas en cuentos como Alicia en el país de las maravillas o El mago de Oz.

Malgosia Bela, Carolyn Murphy, Annie Leibovitz, Karen Elson, Marta Ortega Pérez, Linda Evangelista. / Saskia Lawaks

La visita deja claro que las mujeres son «muy importantes» para Leibovitz. Y ella no lo esconde. Karen Elson, Melania Trump, Rihanna o Diane Keaton tienen su hueco en Wonderland. Sobre esta última, fallecida recientemente, la fotógrafa dijo que fue una fuente de inspiración. «Es una artista. Me inspiró un montón. Como era fotógrafa, siempre venía a las sesiones con ideas», desveló.

Annie, que trabajo para las revistas Vogue, The Rolling Stone y Vanity Fair, admite no haberse considerado nunca una fotógrafa de moda, pero esta exposición apunta a otra dirección. «A mí me encanta la fotografía. Vais a ver la fotografía y luego lo que hay dentro. La fotografía es fuerte como arte», definió, y aseguró que la clave está en que «hay que ver la moda» para poder retratarla. «Me interesaba la técnica de color y las composiciones», detalló, a la vez que confesó haber sido una amante de la revista Life. Para ella, no obstante, «la fotografía más extraordinaria es el fotoperiodismo». Esas imágenes que muestran «lo que ocurre en el mundo». Historias que «hacen llorar» a Leibovitz.

RAC

Su trabajo más reciente también tiene espacio en Wonderland, y expresa «la consciencia de la creación», como ella misma comentó. «Me gusta cómo funcionan las fotografías juntas, no individuales», indicó mientras explicaba cómo pudo fotografiar a Elon Musk con un casco de astronauta. Annie Leibovitz disfruta entrando al mundo de otros para inmortalizarlo con su cámara. También se ve atraída por el trabajo de otros. «No hay nada más interesante que ir al estudio de un artista y verle trabajar y cómo vive», declaró.

Es una amante de la historias y de la mitología. Y todo ello se ve reflejado en su obra. «Me interesa la atemporalidad, me gusta hacer cosas que duren», concluyó la fotógrafa, que no dudó en viajar a A Coruña para hacer una visita guiada por su trayectoria, su vida.