Audias y el Instituto de la Sordera debaten en A Coruña sobre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo

La primera edición del Foro Científico sobre Audición y Cognición, impulsada por Audias, profundizó en los últimos avances para tratar la pérdida de audición

Participantes en el foro sobre audición y cognición. | La Opinión

Audias y el Instituto de la Sordera celebraron el pasado jueves en A Coruña la primera edición del Foro Científico sobre Audición y Cognición, en el que profesionales del sector profundizaron en la importancia de tratar la pérdida auditiva para evitar el riesgo de deterioro cognitivo y en los últimos avances desarrollados en este ámbito.

