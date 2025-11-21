Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bibliotecas de la provincia de A Coruña: encuentro para compartir conocimientos y desafíos

La primera edición de las jornadas Bibliotecas da Provincia reúne a profesionales para analizar el futuro del sector

Participantes en la jornada, en Mariñán. | La Opinión

Participantes en la jornada, en Mariñán. | La Opinión

RAC

A Coruña

Profesionales que trabajan en las bibliotecas municipales de la provincia de A Coruña se reunieron ayer en la primera edición de la jornadas Bibliotecas da Provincia para compartir conocimientos y afrontar unidos los retos del sector. El escritor Pedro Feijoo fue uno de los ponentes de esta sesión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
  2. Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
  3. La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
  4. El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
  5. Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
  6. La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
  7. De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
  8. No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 22 de noviembre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 22 de noviembre

A Coruña en Nueva York: la Torre de Hércules y San Juan, protagonistas en Times Square

A Coruña en Nueva York: la Torre de Hércules y San Juan, protagonistas en Times Square

Letrados con 25 y 50 años de ejercicio reciben insignias del Colegio de Abogados de A Coruña

Bibliotecas de la provincia de A Coruña: encuentro para compartir conocimientos y desafíos

Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación

Audias y el Instituto de la Sordera debaten en A Coruña sobre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo

A Coruña expone al mundo su plan para los muelles

Annie Leibovitz: "No conozco a nadie que no le guste A Coruña"

Annie Leibovitz: "No conozco a nadie que no le guste A Coruña"
Tracking Pixel Contents