El Chuac de A Coruña debate soluciones innovadoras para una asistencia sanitaria más sostenible
Con más de 8.800 profesionales y cerca de 30.000 usuarios diarios, el área sanitaria coruñesa genera más de 7 toneladas de residuos al día, similar a una población de 7.000 habitantes.
El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) acoge este jueves y viernes la II Xornada de Sostenibilidade Ambiental e Innovación en Saúde, que organiza el área sanitaria de A Coruña y Cee. El encuentro reúne a representantes institucionales, profesionales sanitarios, expertos en gestión hospitalaria y sostenibilidad, así como organizaciones e instituciones vinculadas con la salud y el medio ambiente, para analizar los desafíos actuales y las soluciones innovadoras que permitan avanzar hacia una asistencia sanitaria más sostenible, eficiente y respetuosa con el entorno.
Un reto y una necesidad
"La sostenibilidad de la asistencia sanitaria es actualmente un reto y una necesidad", resaltan desde la demarcación sanitaria coruñesa, a través de una nota, en la que también apuntan que "el aumento de la esperanza de vida, la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y el desarrollo de nuevas tecnologías médicas incrementaron la demanda de servicios sanitarios, generando, también, una presión creciente sobre los sistemas de salud, tanto en el plano económico como en el ambiental".
Los 94 edificios con los que cuenta el área sanitaria coruñesa consumen 69.185 kw/día de energía eléctrica y en torno a 955 m3 de agua al día. En ellos trabajan mas de 8.800 profesionales y reciben cada día la cerca de 30.000 usuarios, de los mas de 550.000 habitantes con los que cuenta la demarcación. Todo este volumen de actividad hace que se generen mas de 7 toneladas de residuos al día, cantidad similar a la que produce una población gallega de mas de 7.000 habitantes
Actividad medioambiental
Huella de carbono
Para contabilizar y medir todos estos impactos sobre el medio ambiente se usa la huella de carbono, que en el área sanitaria de A Coruña y Cee se registra desde 2021. "Como institución pública, es una prioridad el cuidado del medio ambiente entendiendo por eslabón tanto la reducción de residuos, reutilizando el no desechable, tanto a nivel clínico como nos servicios de soporte, caminando hacia la concienciación y también hacia el confort paisajístico", subrayan.
