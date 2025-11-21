Concierto de Donaire para cerrar su 25 aniversario
A Coruña
La Asociación Cultural Donaire cerrará las celebraciones de su 25 aniversario con un concierto a las 19.00 horas de este sábado en el Fórum Metropolitano. En el recital organizado por la entidad coruñesa, dedicada a impulsar el baile, canto y música tradicional de Galicia, participarán como invitados los grupos Unto Vello y Xiro.
Las entradas para el recital están a la venta en ataquilla.com, y Donaire promete que en la velada habrá música, danza y una «gran fiesta». La entidad se creó en A Coruña en el año 2000, y cuenta con una escuela en la que se enseñan instrumentos como la gaita, la pandereta o el tamboril.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
- No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña