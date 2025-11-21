Concierto de Donaire para cerrar su 25 aniversario

La Asociación Cultural Donaire cerrará las celebraciones de su 25 aniversario con un concierto a las 19.00 horas de este sábado en el Fórum Metropolitano. En el recital organizado por la entidad coruñesa, dedicada a impulsar el baile, canto y música tradicional de Galicia, participarán como invitados los grupos Unto Vello y Xiro.

Las entradas para el recital están a la venta en ataquilla.com, y Donaire promete que en la velada habrá música, danza y una «gran fiesta». La entidad se creó en A Coruña en el año 2000, y cuenta con una escuela en la que se enseñan instrumentos como la gaita, la pandereta o el tamboril.