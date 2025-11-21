A Coruña expone al mundo su plan para los muelles

«Coruña Marítima es un ejemplo de buena política, de como se deben abordar los temas estratégicos: desde el diálogo, el consenso y la participación de la sociedad», manifestó este viernes en Nueva York la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, durante su intervención en la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional Ciudades y Puertos (AIVP en sus siglas en inglés), en la que estuvo acompañada del presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado.

Este último afirmó que Coruña Marítima «es una oportunidad histórica para reconectar la ciudad con su frente portuario y avanzar hacia un puerto más abierto y sostenible, impulsando una nueva fachada urbana que refuerce la economía, la innovación y la calidad de vida», informaron Concello y Puerto en un comunicado.

La AIVP agrupa a organismos y empresas de ciudades portuarias que intercambian experiencias en la búsqueda de soluciones para un nuevo modelo de vida en las mismas, la potenciación de la economía azul, la agrupación de la ciudadanía en torno a sus puertos y la defensa del clima y la biodiversidad. En la reunión, celebrada en un hotel y clausurada este viernes participaron representantes de ciudades españolas como Barcelona, Almería, Sevilla, Málaga y Tarragona, además de otras de diferentes partes del mundo, como Génova, san Diego, Nueva York, Québec, Busán, Singapur, Marsella, Hamburgo o Amberes. Entre los ponentes destacaron Andrew Kimball, presidente de la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York, y la científica Sarah Kapnick, actual asesora climática del banco estadounidense JP Morgan.

El ejemplo coruñés

Cooperación entre ciudades portuarias, el caso de A Coruña es el tema de la ponencia de la sesión plenaria en la que intervinieron Rey y Fernández Prado, moderados por José Manuel Pagés, director de la Agenda 2030 de la AIVP. Ambos dirigentes coruñeses expusieron el modelo de gestión del proyecto Coruña Marítima. La alcaldesa señaló que «la transformación de la fachada marítima es posible gracias a un clima de cooperación institucional que hoy existe y que no existía en décadas anteriores», cuyo origen situó en la firma por parte de seis organismos públicos del Protocolo Coruña Marítima, del que dijo que permitió «establecer una hoja de ruta común y garantizar la estabilidad de un proyecto estratégico para el futuro de la ciudad».

Añadió que su proceso participativo es «un ejercicio de transparencia, apertura y escucha activa que permitió mejorar las bases estratégicas y hacer del Master Plan un documento no solo técnico, sino también cívico, construido colectivamente». También aclaró que Coruña Marítima es también «una transformación social, económica y ambiental».

Fernández Prado destacó que Coruña Marítima «debe dejar un puerto con mejores infraestructuras y mayores condiciones de operatividad, y que impulse especialmente toda la cadena de valor del sector pesquero, tan arraigado y esencial para la realidad social y económica de nuestra ciudad».