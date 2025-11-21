Si no lo leo no lo creo
A Coruña en Nueva York: la Torre de Hércules y San Juan, protagonistas en Times Square
Antón Peruleiro
La Torre de Hércules, los festejos de San Juan o el Puerto son protagonistas de un anuncio que se pudo ver este viernes en Times Square, la conocida plaza de Nueva York donde las pantallas y las luces de neón sorprenden a cualquier visitante. En la gran manzana se encuentran la alcaldesa, Inés Rey, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, para presentar el proyecto Coruña Marítima. Parece que es cierto eso de que hay un gallego en la luna.
