A Coruña en Nueva York: la Torre de Hércules y San Juan, protagonistas en Times Square

Antón Peruleiro

La Torre de Hércules, los festejos de San Juan o el Puerto son protagonistas de un anuncio que se pudo ver este viernes en Times Square, la conocida plaza de Nueva York donde las pantallas y las luces de neón sorprenden a cualquier visitante. En la gran manzana se encuentran la alcaldesa, Inés Rey, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, para presentar el proyecto Coruña Marítima. Parece que es cierto eso de que hay un gallego en la luna.

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 22 de noviembre

