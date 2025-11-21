Cuatro claves para entender la descentralización de Medicina

Pistoletazo de salida a la descentralización de la enseñanza teórica y práctica de Medicina y a que A Coruña y Vigo tengan una unidad docente propia, con capacidad para proponer la contratación de personal, pero con el visto bueno de Santiago. El Consello de Docencia Clínica ratificó este jueves el acuerdo de la Xunta y los tres rectores gallegos para poder comenzar la redistribución en el próximo curso. El convenio incluye que, en agosto de 2029, antes de que se termine su vigencia —cuando A Coruña y Vigo podrían retomar su aspiración de tener una facultad— se presentarían «nuevas propuestas» para profundizar en el reparto de la docencia. Y es que el acuerdo deja patente que, aunque se mantiene una facultad única, tanto la UDC como la UVigo «mantienen la aspiración de implantar estudios universitarios de Medicina».

La descentralización dependerá de la firma de un concierto único (ahora hay tres) con anexos para cada una de las universidades. La Xunta se compromete a asumir los costes de todo el proceso, incluidos las necesidades de personal y las obras y los equipamientos que precisen los hospitales para adaptarse a su nueva actividad, a mayores del actual plan de financiación.

El calendario

Ahora los respectivos gobiernos de las tres instituciones académicas tienen que dar su visto bueno. En A Coruña será ya hoy, en una sesión extraordinaria de su Consello de Goberno con la que el Rectorado coruñés quiere mostrar su compromiso firme con el pacto a la espera de Vigo y Santiago, donde la opinión sobre la entente no es ni mucho menos unánime a nivel interno, sobre todo en el seno de la Facultad de Medicina. Si se supera el trámite dentro de cada institución, comenzará una nueva fase, con el objetivo de que se descentralice la enseñanza práctica de quinto curso ya el próximo año. De acuerdo con la información aportada, la comisión de seguimiento del acuerdo tiene que haber realizado los primeros trabajos antes del 21 de enero y en febrero ha de cerrarse un calendario de actuaciones. En 2025/2026 se implantaría la docencia práctica de quinto y teórica y práctica de sexto. En 2027/2028 estaría ya descentralizada teórica y práctica de quinto y sexto. Y en el curso 2028/2029 se completaría la redistribución pactada con toda la docencia de cuarto curso.

Las vinculaciones

En la cláusula cuarta del convenio está una de las claves, porque se recoge el papel que cada universidad tendrá en la impartición descentralizada de Medicina en sus respectivos hospitales. Fue uno de los puntos de mayores fricciones, ya que la USC reivindicaba el control total sobre la docencia en A Coruña y Vigo. La redacción refleja el difícil equilibrio para que saliese adelante, con los hospitales ligados a la universidad de su territorio, pero al mismo tiempo sin independizarse de Santiago. El acuerdo establece de este modo Chuac y el Chuvi quedarán «vinculados» a las universidades de sus áreas sanitarias en las titulaciones que ya tienen implantadas cada una, que no son Medicina (Fisioterapia, Enfermería...). Y para la docencia descentralizada de Medicina se esquiva el término vinculado y se establece una relación «concertada» con la USC, al enmarcarse dentro de ese concierto único que se tiene que firmar. En julio la Universidad de Santiago aprobaba la adscripción a su Facultad de Medicina de todos los hospitales gallegos, incluido el Chuac, una línea roja que en A Maestranza no estaban dispuestos a asumir. Donde no se deja duda es en el Instituto de Investigación Biomédica (Inibic) y el resto de institutos de investigación sanitaria, que mantendrán su vinculación exclusiva con la universidad de referencia territorial.

Las unidades docentes

La creación de estos organismos es uno de los acuerdos que más se celebra desde la UDC. Tendrán un organigrama y un reglamento propio, que habrá que consensuar, y quedará bajo su paraguas todo el profesorado que imparta la docencia prevista en el Chuac, tanto el de la UDC como el de la USC. De cada una de las dos unidades docentes dependerá un 25% del alumnado de cada curso descentralizado, un total de 100 estudiantes. Las nuevas plazas de profesor necesarias para desarrollar la transformación se asignarán a partes iguales: un 50% las convocará Santiago y el otro 50% la universidad del territorio. Fuentes académicas calculan que serán 40 los profesores necesarios, 20 para cada unidad. En cuanto a las competencias, la Facultad de Medicina, cuando se sepa el número de estudiantes, hará los cálculos de la planificación docente y la elevará a la comisión de seguimiento, pero las dos unidades docentes podrán llenar el plan de organización y proponer la contratación de personal, que tendrá que tener el visto bueno de los departamentos responsables de la Universidad de Santiago. Todo requerirá, por tanto, de trabajo conjunto y consenso de manera continuada. Aunque haya menos alumnos, no se disminuirá el profesorado actual de la USC.

Seguimiento y ruptura

El convenio recoge las circunstancias en las que la UDC y la UVigo podrían abandonar. Uno, «el incumplimiento de las condiciones, plazos o programación». Otro, que la Xunta abra la puerta a que una universidad privada imparta Medicina. En el caso de que se inicien procesos para implantar facultades privadas, dispondrán de un plazo extraordinario de dos meses para pedir a la Xunta su propia facultad. Respecto a la comisión de seguimiento, que será la encargada de ratificar el cumplimiento de la descentralización, estará integrada por 16 miembros, entre ellos y como novedad, dos decanos de las universidades, que en el caso de A Coruña será el de Ciencias de la Salud.

En su opinión, la «fragmentación» no supone una mejora y se abre la puerta a la duplicación o triplicación encubierta de facultades sin coordinación con la de Santiago y sin supervisión académica unificada.

Antes ya de que la UDC anunciara su intención de contar con un grado propio en el curso 2027/2028 a finales de mayo —después de una negociación secreta y fallida para ahondar en el pacto incumplido de descentralización de 2015—, la junta de facultad reivindicaba en marzo en una reunión de urgencia la exclusividad para la docencia teórica, además de su posición de liderazgo en cualquier proceso de reorganización.