El enlace de la avenida San Cristóbal con Alfonso Molina volverá a cerrarse al tráfico la próxima semana

Las obras de remodelación de la avenida Alfonso Molina avanzan con trabajos de demolición que obligarán a volver a cortar el tráfico la próxima semana el ramal de enlace con la avenida San Cristóbal (AC-10) en dirección salida de la ciudad. A partir de las 10.00h del martes 25 y hasta el viernes 28 a las 13.00h, se recomienda circular por tres itinerarios alternativos. El primero, de largo recorrido, pasa por la autovía de acceso sur AC-14, la carretera DP-0512 que une el barrio de O Birloque con Arteixo y la avenida García Sabell hasta la incorporación a Alfonso Molina. El segundo, de medio recorrido, circula a través de la avenida de Glasgow, avenida Universidad y avenida García Sabell hasta la incorporación a Alfonso Molina. Los vehículos podrán circular además por un tercer itinerario alternativo de corto recorrido que va desde la avenida San Cristóbal con cambio de sentido en la glorieta de conexión con el túnel de Eirís en la AC-10 y giro hacia el enlace con Alfonso Molina.

Croquis de los itinerarios alternativos. / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible indica que la obra, que supone una inversión de 18,3 millones de euros, tiene como objetivo mejorar la funcionalidad, capacidad y seguridad vial en la avenida Alfonso Molina, con una actuación que pretende minimizar problemas de tráfico, como retenciones y congestión, que afectan a los accesos a la ciudad y a la movilidad en el área metropolitana.

También ha sido aprobado el expediente de información pública y el proyecto para adecuar la avenida, en su recorrido por la ciudad, al tránsito de ciclistas y peatones con la construcción de carriles bici y sendas peatonales. El proyecto actúa sobre 1,4 kilómetros, entre los puntos kilométricos 1,190 y 2,600, para impulsar su integración ambiental y movilidad sostenible.