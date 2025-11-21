Un especialista en tortillas prueba una de las más originales de A Coruña: “Vamos a combinar Italia con Galicia”

El creador de contenido gastronómico @binuka_chef, famoso por su reto en Tiktok en el que busca hacer cien versiones de la tortilla, ha dejado a un lado la sartén para ponerse al otro lado de la mesa y disfrutar de una de las tortillas más originales de A Coruña.

Tras ganarse su fama en redes como un perfeccionista del huevo y la patata, ahora ha puesto rumbo a A Coruña para probar, entre otras, una receta que promete unir dos mundos culinarios muy distintos.

En su nuevo vídeo, Binuka asegura: “Estamos en Galicia y vamos a probar la tortilla más famosa de A Coruña. Hemos pedido tres tortillas, a ver cómo están”. El resultado ha llamado la atención de miles de usuarios, tanto por el entusiasmo del chef como por la originalidad de las recetas que prueba.

De la clásica de Betanzos a una sorpresa italiana

El lugar al que se refiere es Volteo, un establecimiento especializado en tortillas de la calle de la Franja que se ha convertido en parada obligatoria para los amantes de este plato. Allí, el creador empieza con un pequeño pincho de tortilla de jamón —“está cojonuda”, comenta— y no tarda en elogiar también el pan de pueblo gallego que acompaña cada bocado.

Su recorrido comienza con la tortilla de Betanzos, la más clásica: “Luego decís que las mías están poco hechas”, bromea. Destaca la patata “crujiente, fritita” y el uso generoso del huevo: “Es la primera vez que como una tortilla así”.

Después llega la tortilla de cecina y queso, pensada para dos personas, aunque él asegura que se la comería entera. “Aunque lleva cecina y queso, el punto de sal es perfecto”, explica.

La tercera, y más sorprendente, es la tortilla de pesto, burrata y tomate seco. “Lo mejor de los dos mundos. Vamos a combinar Italia con Galicia”, anuncia antes de probarla. “Tiene otra pinta, me parece que esta va a tener el punto perfecto. Vamos a ver si está igual de buena que la que hice yo. La mía es mejor”, dice entre risas.

Antes de terminar, deja un guiño a sus seguidores: “No he venido solo a probar las tortillas: este mes vais a poder encontrar la mía, pero no os voy a decir de qué es”.