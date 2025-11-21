Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña

La misa se celebra este viernes a las 21.00 horas en la capilla del tanatorio Albia

Luz Bergondo, en la confitería

Luz Bergondo, en la confitería / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

A Coruña se despide de Luz Bergondo, conocida por su dedicación al frente de la Confitría Flory, uno de los lugares frecuentados por muchos coruñeses para hacerse con un Roscón de Reyes. Bergondo falleció este jueves, 20 de noviembre, a los 68 años.

La misa se celebra esta noche, a las 21.00 horas, en la capilla del tanatorio Albia.

Luz Bergondo fue una de las dependientas de Flory, ubicada en la calle Francisco Añón, hasta que en 2016, con otra compañera, firmó el traspaso y se convirtió en propietaria del negocio.

TEMAS

La Universidade da Coruña aprueba el acuerdo para asumir docencia de Medicina: "Trabajaremos en paralelo por dar el título"

El enlace de la avenida San Cristóbal con Alfonso Molina volverá a cerrarse al tráfico la próxima semana

Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña

Estos son los conciertos ya anunciados que vendrán a A Coruña en 2026

Annie Leibovitz: "No conozco a nadie que no le guste A Coruña"

Marta Sánchez celebrará sus cuatro décadas de carrera musical en el Palacio de la Ópera

Once voces en un último crimen: Setestrelo Teatro presenta 'Arroutada' en A Coruña

Annie Leibovitz, la fotógrafa que transmite su propio mundo

