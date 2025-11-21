Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
La misa se celebra este viernes a las 21.00 horas en la capilla del tanatorio Albia
A Coruña
A Coruña se despide de Luz Bergondo, conocida por su dedicación al frente de la Confitría Flory, uno de los lugares frecuentados por muchos coruñeses para hacerse con un Roscón de Reyes. Bergondo falleció este jueves, 20 de noviembre, a los 68 años.
La misa se celebra esta noche, a las 21.00 horas, en la capilla del tanatorio Albia.
Luz Bergondo fue una de las dependientas de Flory, ubicada en la calle Francisco Añón, hasta que en 2016, con otra compañera, firmó el traspaso y se convirtió en propietaria del negocio.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
- No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña