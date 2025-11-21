Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña

A Coruña se despide de Luz Bergondo, conocida por su dedicación al frente de la Confitría Flory, uno de los lugares frecuentados por muchos coruñeses para hacerse con un Roscón de Reyes. Bergondo falleció este jueves, 20 de noviembre, a los 68 años.

La misa se celebra esta noche, a las 21.00 horas, en la capilla del tanatorio Albia.

Luz Bergondo fue una de las dependientas de Flory, ubicada en la calle Francisco Añón, hasta que en 2016, con otra compañera, firmó el traspaso y se convirtió en propietaria del negocio.