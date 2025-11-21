Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación

El nuevo establecimiento franquiciado de Gadisa, ubicado en Os Rosales, tiene un horario de apertura de 07:00 a 23:00 horas

Apertura del nuevo establecimiento del barrio de Os Rosales. | L.O.

RAC

A Coruña

Gadisa tiene un nuevo establecimiento franquiciado en A Coruña: un Claudio Express situado en la gasolinera ubicada en la calle Alfonso Rodríguez Castelao, en Os Rosales. Da trabajo a ocho personas, tiene 50 metros cuadrados y unas 500 referencias de alimentación. El horario de apertura del complejo, con boxes de lavado, es de 07.00 a 23.00 horas.

