«Hay mensajes políticos de la Transición, como la denuncia contra la censura, que siguen vigentes»

El coruñés Miguel Gutiérrez lleva casi seis décadas acumulando material de propaganda política. Este viernes a las 11.00 horas presenta en el Consello da Cultura Galega, en Santiago, el libro ‘egatas ao peito, una recopilación de pegatinas políticas distribuidas en Galicia durante la Transición.

¿Cuántas pegatinas incluyó en el libro?

Deben ser cerca de unas 700 o 800 más o menos. Es una selección, yo tengo miles y miles. El libro se estructura en bloques temáticos y está basado en la Transición. La mayoría de las piezas son de esa época, hay algunas que son de los años noventa, pero porque encajaban en la propia temática. Pero vamos la filosofía del libro es basarlo precisamente en esa época. El 99% son editadas en Galicia, y el resto se publicó fuera pero se distribuyó aquí.

¿Era importante el formato de pegatina política en la Transición? Quizás ahora se ve menos...

Con las nuevas tecnologías y las redes sociales, es normal que lo que es el formato físico haya menguado. Sin embargo, aún se distribuye más de lo que los coleccionistas pensábamos. Creíamos que en esta época estarían extinguidas por completo, pero aún todavía se siguen distribuyendo, en bastante menor medida. Porque claro, sobre todo en los años 77-78 fue el boom de la pegatina y se distribuyeron por todo el Estado miles y miles.

¿Y dónde se colocaban?

Algunas en el pecho, de ahí el título del libro. La gente las pegaba, a lo mejor, en las carpetas, en los libros del estudiante, en las paredes, para mandar un mensaje directo y económico. Era un material económico, fácil de distribuir. En la época en la que los carteles eran ilegales, pues evidentemente se utilizaban para pegar en las paredes de las calles.

¿Cuándo empezó con el coleccionismo de objetos políticos?

En el 77, empecé con 13 años. Reunía las pegatinas que se distribuían, por ejemplo, en actos, manifestaciones, mítines, o alguna organización.

Repasando aquellos años para realizar el libro, ¿qué le evoca aquella época? ¿El optimismo, el conflicto...?

Aunque cueste creerlo, hay mensajes que se anunciaban en los años setenta, por desgracia, siguen vigentes. Por ejemplo, el tema de censura, de derechos democráticos, de los derechos de las mujeres.

¿Va a haber actos de difusión del libro en A Coruña?

Pues eso no lo sabemos, porque de momento está en manos del Consello y después ya veremos cómo evoluciona. De hecho, en Portugal ya nos ofrecieron hacer una presentación, así que bueno, ya veremos cómo evoluciona todo. A mí me gustaría hacerla en varios puntos de Galicia, pero no depende de mí.

En la Universidade de Santiago organizaron un fondo a partir de su colección. No sé si para este libro ha tenido apoyo de algunos historiadores que colaboraron en este, como el coruñés Emilio Grandío.

La ayuda de Grandío en todo este camino, que ha sido muy largo, es de un valor añadido indiscutible. Sin él esto no hubiera sido posible. Tanto lo que es el alta del fondo mío propio, como la creación de este libro, las exposiciones que se han hecho, etcétera, etcétera.

Su colección tiene material político de todo tipo aparte de pegatinas, como revistas o carteles. ¿Cuál es el futuro que le quiere dar ?

Mi única pretensión es sacarla a la luz y ponerla en conocimientos de la ciudadanía. No pretendo ganar nada, aunque acepto las donaciones que me quieran dar.