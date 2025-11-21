Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 21 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Concierto de The Homens
23.00 horas | La banda compostelana de power pop regresa a los escenarios 16 años después de su último disco y manteniendo su formación original. Entradas a 15 euros.
Mardi Gras
Conferencia sobre el cáncer de mama
20.00 horas | Charla de Julia Rodríguez, Jefa de la Unidad de Mama del Hospital HM Modelo.
Casino Sporting Club
‘A ditadura portuguesa contra Castelao’
19.30 horas | Antonio Iglesias Mira presenta este libro sobre la crisis académica en Coimbra de 1969 y su vinculación con la figura de Castelao.
A. C. Alexandre Bóveda
‘The golden spurtle’, de Constantine Costi
20.00 horas | El Cormoran Film fest estrena en España esta película sobre un pueblo escocés que celebra el campeonato mundial de gachas de avena.
Cantones Cines
‘Probando bien’, humor con David Puerto
20.00 horas | El humorista combina el monólogo clásico, la improvisación y la música, al tiempo que implica al público en su espectáculo.
Centro Ágora
Clara Cantore Trío y Silvia Penide
21.30 horas | Concierto solidario a beneficio de quienes padecen enfermedades no visibilizadas. Entradas a 12 euros.
La Disfrutona del Orzán
Actuación de EntrElas
19.00 horas | El grupo vocal participa en el ciclo Mulleres na Música Galega con un homenaje a María Muñoz de Quevedo, Margarita Viso y María Luisa Nache.
Museo de Belas Artes
