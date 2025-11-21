Un 'influencer' alucina con una rareza de A Coruña: "No lo había visto en ninguna parte del mundo"

Senén Morán, influencer y periodista con más de 200.000 seguidores en TikTok, se llevó una sorpresa recorriendo A Coruña. Mientras paseaba por el paseo marítimo, se encontró con un detalle que nunca había visto en ningún lugar del mundo.

"Vais a flipar con lo que me encontré en Galicia, yo no lo había visto en ninguna parte del mundo. Iba caminando por el paseo y de repente me encuentro un carril de corredores, exclusivo", comenta en su video que ya acumula más de mil 'me gusta'.

La publicación no tardó en generar reacciones de los coruñeses, que compartían su orgullo y sorpresa. Algunos señalaban que en A Coruña somos "de Champions", otros bromeaban diciendo que no conviene "no meterse en ese carril", y muchos confesaban que ni siquiera sabían que existía.

Este descubrimiento demuestra cómo A Coruña sigue sorprendiendo tanto a visitantes como a locales. Gracias a la viralidad de TikTok, muchos han conocido un rincón de la ciudad que combina deporte, ocio y originalidad, y que ahora se perfila como un nuevo punto de interés para quienes visitan la ciudad gallega.