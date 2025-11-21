Iván Presno, pediatra de Urgencias del Materno de A Coruña: «Gracias a la vacunación infantil, ahora las bronquiolitis graves son excepción»

«En Urgencias de Pediatría, en las últimas semanas, estamos viendo un aumento bastante controlado de la demanda asistencial, propio del periodo estacional en el que nos encontramos y superponible a otros años atrás», apunta el doctor Iván Presno López, pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña (Chuac), quien detalla que «la mayoría de los pacientes» a los que atienden estos días «son a expensas de procesos víricos autolimitados, como infecciones respiratorias, bronquiolitis, gastroenteritis, laringitis...» que, «en la mayor parte de los casos, con tratamiento sintomático, se resuelven en un par de días».

«Y no estamos viendo un aumento excesivo en cuanto a los ingresos hospitalarios», resalta este especialista, sobre una situación que atribuye, sobre todo, a «la vacunación» de los bebés «frente al virus respiratorio sincitial (VRS)», principal causante de la bronquiolitis, y a que «la mayoría de infecciones» que están atendiendo «son víricas, y se resuelven en uno o dos días», hace hincapié el doctor Presno López, quien especifica que «la cifra habitual» de asistencias en Urgencias del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera oscila «entre 100-120 cada día». «En la actualidad, estamos realizando entre 120-170 atenciones diarias, más o menos. También depende mucho de si es fin de semana o no», indica este pediatra de ese servicio asistencial. «Esto es superponible a lo sucedido en años previos, y algo propio de la actual estación», reitera.

«Sin disponer de datos concretos», insiste el doctor Presno López en que «la vacunación frente al VRS, subjetivamente, ha disminuido un montón el número de bronquiolitis en niños pequeños», así como «su gravedad». «Ahora, la mayoría de las bronquiolitis, salvo excepciones, son procesos más benignos, más leves, que se pueden manejar sin problema de forma ambulatoria, en domicilio», señala este especialista, quien incide en que, «subjetivamente, se han reducido mucho las atenciones en Urgencias y los ingresos» por esa causa.

Inmunización de un bebé contra el VRS. / LOC

Beneficios de la vacunación "a nivel de comunidad"

«Antes, las bronquiolitis eran nuestro ‘caballo de batalla’ todos los inviernos. Sobre todo en lactantes, por debajo de los 2 o 3 años, sí que eran el principal motivo de ingreso durante esta época del año. Hay que recordar además que, muchas veces, las bronquiolitis son procesos que tienen solo tratamiento sintomático, de modo que lo único que podemos proporcionar a los pacientes es soporte, lo que lleva a que acaben ingresando. Y, en estos últimos dos o tres años, la disminución de este número de pacientes nos ayuda mucho, tanto en la atención en Urgencias como en la hospitalización», remacha, antes de reivindicar, igualmente, los beneficios de la vacunación frente al VRS «a nivel de comunidad».

«Si todos los bebés son vacunados frente al VRS, el virus más agresivo a la hora de causar bronquiolitis (o de que esta infección dé más complicaciones a nivel respiratorio), se limita, también, su propagación al resto de la comunidad», subraya el doctor Presno López, quien, pese a todo, llama la atención acerca de la necesidad de insistir «en las medidas de prevención», como «el aislamiento social, el uso de mascarilla o el lavado frecuente de manos», así como «en la concienciación social». «Si un niño pequeño tiene fiebre, es desaconsejable llevarlo al colegio, y también hay que evitar el contacto con otros pequeños, al igual que con las personas mayores y vulnerables», enfatiza.