Letrados con 25 y 50 años de ejercicio reciben insignias del Colegio de Abogados de A Coruña

La entidad profesional reconoció homenajeó a los letrados que no pudieron ser galardonados en 2020

Los abogados celebran su patrona | LA OPINIÓN

El Colegio de Abogados de A Coruña celebró este viernes el día de Nuestra Señora del Patrocinio con la entrega de insignias a los letrados que cumplen 25 y 50 años de ejercicio y fueron condecorados también los profesionales que no pudieron recibir su reconocimiento en 2020 por la pandemia. Hubo un recuerdo para los compañeros fallecidos.

