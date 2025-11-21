Letrados con 25 y 50 años de ejercicio reciben insignias del Colegio de Abogados de A Coruña
La entidad profesional reconoció homenajeó a los letrados que no pudieron ser galardonados en 2020
A Coruña
El Colegio de Abogados de A Coruña celebró este viernes el día de Nuestra Señora del Patrocinio con la entrega de insignias a los letrados que cumplen 25 y 50 años de ejercicio y fueron condecorados también los profesionales que no pudieron recibir su reconocimiento en 2020 por la pandemia. Hubo un recuerdo para los compañeros fallecidos.
