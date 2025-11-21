Marta Sánchez celebrará sus cuatro décadas de carrera musical en el Palacio de la Ópera
La cantante publica el doble disco ’40 años 1985-2025’ y anuncia gira por grandes escenarios para presentarlo
Marta Sánchez celebra el 40 aniversario de su carrera musical con nuevo disco y la gira ’40 años 1985-2025’ que llegará al Palacio de la Ópera de A Coruña el 16 de mayo. La ‘reina del pop español’ acaba de lanzar un doble vinilo y CD para recuperar temas grabados en el pasado y dar pinceladas sobre su futuro.
Para presentarlo, la artista madrileña recorrerá grandes escenarios de ciudades como A Coruña, Madrid, Bilbao o Valencia con el objetivo de demostrar que su versatilidad está intacta y que su vigencia en la música continúa. Las entradas para su espectáculo en A Coruña ya pueden adquirirse desde 49,50 euros en Ataquilla.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
- No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña