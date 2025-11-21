Marta Sánchez celebrará sus cuatro décadas de carrera musical en el Palacio de la Ópera

Marta Sánchez celebra el 40 aniversario de su carrera musical con nuevo disco y la gira ’40 años 1985-2025’ que llegará al Palacio de la Ópera de A Coruña el 16 de mayo. La ‘reina del pop español’ acaba de lanzar un doble vinilo y CD para recuperar temas grabados en el pasado y dar pinceladas sobre su futuro.

Para presentarlo, la artista madrileña recorrerá grandes escenarios de ciudades como A Coruña, Madrid, Bilbao o Valencia con el objetivo de demostrar que su versatilidad está intacta y que su vigencia en la música continúa. Las entradas para su espectáculo en A Coruña ya pueden adquirirse desde 49,50 euros en Ataquilla.