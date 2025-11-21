Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marta Sánchez celebrará sus cuatro décadas de carrera musical en el Palacio de la Ópera

La cantante publica el doble disco ’40 años 1985-2025’ y anuncia gira por grandes escenarios para presentarlo

Marta Sánchez celebra sus 40 años de trayectoria con un doble disco y una gira que recalará en A Coruña.

Marta Sánchez celebra sus 40 años de trayectoria con un doble disco y una gira que recalará en A Coruña. / EFE

RAC

Marta Sánchez celebra el 40 aniversario de su carrera musical con nuevo disco y la gira ’40 años 1985-2025’ que llegará al Palacio de la Ópera de A Coruña el 16 de mayo. La ‘reina del pop español’ acaba de lanzar un doble vinilo y CD para recuperar temas grabados en el pasado y dar pinceladas sobre su futuro.

Para presentarlo, la artista madrileña recorrerá grandes escenarios de ciudades como A Coruña, Madrid, Bilbao o Valencia con el objetivo de demostrar que su versatilidad está intacta y que su vigencia en la música continúa. Las entradas para su espectáculo en A Coruña ya pueden adquirirse desde 49,50 euros en Ataquilla.

