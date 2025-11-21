Mikel Erentxun, en A Coruña: «Desde el principio aposté por no vivir del pasado ni de rentas»

Define este tour como su última gran gira. ¿Qué le aporta emocionalmente revisitar 40 años de canciones, además con un repertorio de esas dimensiones?

Tú lo estás diciendo. Yo estoy en una situación envidiable. Me encuentro muy a gusto con mi estatus, con mis discos, con mi carrera, con mi público y es un nivel medio. Y de repente ahora, con esta gira de aniversario de Duncan Dhu, hemos subido el nivel, y sí que siento esto como una especie de última gran gira, porque en cuanto esto acabe y vuelva otra vez a presentar un disco mío, no podré tocar en el Palacio de la Ópera de A Coruña, tendré que ir a una sala más pequeña. Estoy disfrutando muchísimo de hacer algo grande, ya creo que por última vez, y sobre todo de la satisfacción de recuperar un repertorio que tenía olvidado y que me está aportando muchas satisfacciones, porque o no pensaba que era tan bueno o porque veo que la gente todavía lo demanda y lo aprecia. Esto no nació con la idea de ser un tour, sino varios conciertos de aniversario, y se ha convertido en una gira gigante de dos años. Ver a público joven en los festivales, que no hubiera venido de otra manera a vernos, cantando de repente Cien gaviotas u otras canciones o gente que nos descubre, es muy bonito. Sobre todo porque yo pensaba que esto ya no iba a ocurrir nunca más.

Cuando termine la gira volverá a su repertorio en solitario. Es una forma de desacomodarse también. Cuántos grupos de culto hay que renuncian a seguir explorando artísticamente más allá de los éxitos.

Sí, y esto es más interesante. Hay muchas maneras de encarar una gira, sobre todo los que llevamos muchos años, y todas las maneras son respetables, pero yo, desde luego, he apostado desde el principio por no vivir del pasado, no vivir de rentas y apostar por el futuro. Y eso que ahora soy consciente, porque lo estoy viviendo en mis carnes, de que la gente prefiere que cante esto a que cante canciones nuevas. Sería mucho más rentable quedarme haciendo esto ya de por vida. Decir: tengo 60 años, ya de aquí en adelante solo voy a hacer giras de éxitos; pero a mí, creativamente, eso me mataría. Hay gente que lleva haciendo la misma gira 20 años, con el mismo repertorio y les va mucho mejor que a mí y la gente está encantada. Así que esto es una opción. Cada uno elige, sobre todo entiendo qué es lo que le motiva. Para mí está muy bien cantar Cien gaviotas, pero a mí me resulta más atractivo cantar canciones nuevas. Las que estoy escribiendo ahora mismo, estos días, que ya no sé ni cuándo saldrá mi nuevo disco, sé que es lo que de verdad me apetece tocar. Me apetece presentar canciones nuevas.

Diego Vasallo, Juan Ramín Viles y Mikel Erentxun, los Dundan Dhu originales / EPC

¿Le resulta cómoda la etiqueta de ‘música para nostálgicos’?

No me gusta la nostalgia mal entendida. Yo siempre me he considerado una persona bastante nostálgica, creo que va en el ADN vasco y creo que por eso me gustan las Navidades y este punto costumbrista; pero de ahí a vivir de la nostalgia hay un abismo. De hecho, en esta gira, que evidentemente vive de un repertorio antiguo y, por tanto, de la nostalgia, he conseguido que no sean conciertos llenos de naftalina. Están todos los hits que la gente quiere escuchar, pero hacemos muchas canciones de Duncan Dhu que en su momento pasaron totalmente desapercibidas, que Duncan Dhu no tocó en directo o que no fueron single, y creo que hemos conseguido hacer un concierto como si fuésemos una banda nueva presentando temas nuevos. Tenemos nuestros éxitos, pero presentamos canciones que la gente no ha oído nunca, no es un concierto karaoke 100% donde la gente está cantando las 25 canciones. A mí, creativamente, me resulta mucho más motivador, y yo creo que la gente lo valora y lo aprecia. No creo que hayamos elegido mal el camino.

El camino, en este caso, es sin Diego Vasallo.

Sí, eso lo cambia todo, porque si Diego hubiera estado en este proyecto y hubiese sido una gira de Duncan Dhu, porque esto realmente es una gira de Mikel Erentxun haciendo canciones de Duncan Dhu, habría sido distinto. Hubiera habido un factor emocional que ahora no hay. Es una gira de Mikel Erentxun con la banda que me lleva acompañando los últimos años, solo que ahora en vez de hacer canciones de mi discografía en solitario, hacemos únicamente canciones de Duncan Dhu, pero no es Duncan Dhu.

¿Hay cierta sensación de responsabilidad en darle continuidad a ese legado conjunto?

Sí, claro. Lo más importante es que tengo el beneplácito de Diego, que es mi hermano, y tenemos una relación maravillosa. A él no le motivaba nada lanzarse a esta aventura, pero me animó a que lo hiciese yo. Me lancé teniendo su beneplácito, porque al final, quieras o no, la mitad del repertorio lo ha escrito Diego. Hay muchas canciones suyas, e incluso hay muchas que originalmente las cantaba él, como Rosa Gris, que ahora canto yo. Eso no lo podría haber hecho si no contase con el apoyo de Diego. En definitiva, esto no es Duncan Dhu, pero se le parece muchísimo.