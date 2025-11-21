Once voces en un último crimen: Setestrelo Teatro presenta 'Arroutada' en A Coruña
Actores con discapacidad visual interpretan este viernes en la sede de la ONCE una obra que parte de 'Crímenes ejemplares', de Max Aub
Setestrelo Teatro afronta un momento especial en A Coruña. El grupo, creado en 2019 como un taller de teatro, se convirtió a finales de 2023 en la tercera agrupación artística de la organización en Galicia. Desde entonces, consolida un proyecto en crecimiento constante y con una identidad muy definida. La directora, Mónica Sueiro, recuerda que todo nació «como un taller» y que la transformación llegó cuando la ONCE decidió dotar al grupo de estructura propia para funcionar como compañía y mostrar su trabajo de forma pública.
Setestrelo está formado actualmente por once intérpretes, nueve con discapacidad visual. Para la directora, el trabajo artístico «es exactamente igual al de cualquier otro grupo», aunque la práctica exige «ciertas adaptaciones». Cada escenario necesita «una exploración previa minuciosa». El equipo revisa camerinos, patio de butacas, accesos y escenografía antes del pase técnico. «Ellos no ven con los ojos, pero ven de otras maneras. Crean un plano mental del espacio, cuentan pasos y reconocen sonidos», explica sobre el proceso que les garantiza tener «seguridad y libertad total de movimiento cuando se levanta el telón».
Arroutada, la primera obra del grupo, parte de Crímenes ejemplares, de Max Aub, un conjunto de confesiones breves sobre asesinatos absurdos y motivados por impulsos cotidianos. A partir de varios de estos casos, el grupo construyó las escenas. «Son personajes que no piden perdón. Solo explican por qué lo hicieron. Justifican el crimen, como si no les quedase otra», comenta la directora. El espectáculo apuesta por el humor negro y grotesco para lanzar una reflexión muy actual: «Vivimoscrispados, como enfadados, a la defensiva. Todo nos molesta», resume Mónica. Ese malestar cotidiano, trasladado a la comedia, provoca en el espectador la risa y, después, la «reflexión de, ¿qué nos lleva a estallar?».
La obra ya ha recorrido diferentes puntos de Galicia. A Coruña será su primera vez. El grupo actuará en la sede de la ONCE, «en casa», como dice su directora, este viernes 21 a las 20.00h, antes de despedir definitivamente la composición. Desde entonces, Setestrelo centrará su actividad en la obra Comedia sin título, de Federico García Lorca, que estrenaron el 30 de octubre.
