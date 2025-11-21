El PP explicará a los autónomos sus compromisos con el colectivo
El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, empezará una ronda de reuniones con colectivos de autónomos de la ciudad, desde arquitectos a taxistas, para explicarles el Contrato de los Autónomos, un listado de diez compromisos con los profesionales por cuenta propia que asume su partido a nivel nacional. «Nuestro objetivo es escucharles para saber cómo les podemos ayudar desde el Ayuntamiento y a nivel nacional», resume Lorenzo, cuya formación propone «menos impuestos y trabas» y equiparar derechos y condiciones laborales a los asalariados.
El líder popular también predijo que el Concello no tendrá el presupuesto de 2026 aprobado para el 1 de enero. El Gobierno local, que lo negocia con el BNG, espera llevarlo a pleno en diciembre y que entre en vigor a lo largo del primer mes del próximo año. Lorenzo afirmó que «ya se está convirtiendo en costumbre» no tener cuentas en el arranque de año y señaló que «no importa cuándo lo aprueben, porque no lo ejecutan». Según calcula, quedan pendientes 117 millones de inversión este año y otros 300 millones de ejercicios anteriores.
