El restaurante chino en el centro de A Coruña que enamora a una influencer: "Los tallarines están espectaculares"

Si buscas un restaurante en A Coruña donde disfrutar de comida china auténtica a precios razonables, la propuesta de la influencer Celia Zanón es una visita obligada. La creadora de contenido lo visitó recientemente y compartió su experiencia con sus seguidores, destacando la calidad de los platos y la variedad de la carta.

Durante su visita, Celia y su grupo probaron algunos de los platos más populares del restaurante como el pollo frito, los tallarines o el pato, delicias que sorprenden y se diferencian de otras propuestas por su toque casero y sabor diferente.

Regentado por una familia china y situado en el número 3 de la calle Torreiro, en pleno centro de la ciudad, el restaurante Fu ofrece una experiencia gastronómica auténtica que transporta a sus comensales directamente a China.

Platos destacados en el restaurante Fu

La influencer comenzó mostrando unas gambas con verduras, un plato que seguramente despertó el apetito de sus seguidores. Aunque inicialmente dudaba del pato, este acabó conquistando a Celia y al resto del grupo: “Está buenísimo”, comentaban. Para acompañar, pidieron arroz blanco, perfecto para equilibrar los sabores de la comida. Los tallarines con soja impresionaron por su sabor: “Están espectaculares”, afirmaba Zanón.

El pollo frito "inolvidable", otra de las especialidades del restaurante, no decepcionó y destacó por su sabor excepcional. Uno de los platos más curiosos fueron los tallarines escalfados con huevo, ideales para quienes buscan experiencias gastronómicas diferentes. La comida, completa y deliciosa, tuvo un coste aproximado de 17,60 euros por persona, demostrando la excelente relación calidad-precio del restaurante.

¿El mejor restaurante chino de A Coruña?

El restaurante Fu se ha consolidado como una gran opción para disfrutar de comida china en A Coruña. La visita de Celia Zanón y sus comentarios positivos refuerzan la reputación del establecimiento, que se presenta como un lugar imprescindible para los amantes de la gastronomía asiática en la ciudad.

Si quieres disfrutar de auténticos sabores chinos en pleno centro de A Coruña, Fu es sin duda un restaurante que no puedes dejar de visitar.