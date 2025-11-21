Estos son los conciertos ya anunciados que vendrán a A Coruña en 2026

Aunque 2025 no ha llegado a su fin, de cara a 2026 ya se anuncian muchos conciertos en A Coruña. Importantes bandas y artistas tanto locales como nacionales o internacionales incluyen la ciudad en sus giras para el próximo año. Un año en el que, A Coruña volverá a ser uno de los grandes focos de atracción del noroeste peninsular para melómanos, fans de los sonidos emergentes, clásicos seguidores de los artistas de siempre y para el público general. Esta es la selección de propuestas musicales que acogerá A Coruña este 2026, diseñadas para todas las edades y una amplia heterogeneidad de estilos.

29 de enero. Eladio Carrión

Eladio Carrión, una de las voces más influyentes del panorama urbano latino, ha anunciado iniciará su gira española en A Coruña. El concierto será el próximo 29 de enero de 2026. Las entradas se venden desde el 1 de octubre a partir de sfx-events.com. Más información.

30 y 31 de enero. La M.O.D.A.

El grupo La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) empieza 2025 con fuerza con el anuncio del nuevo disco y nueva gira. El grupo procedente de Burgos hará doble parada en A Coruña, será en la sala Pelícano los días 30 y 31 de enero de 2026.

31 de enero. Amaia

Amaia visitará A Coruña el 31 de enero para dar un concierto en el Coliseum como parte de su gira por los principales recintos de España. Tras varios meses de espera tras la publicación de su último disco, Si abro los ojos no es real, sus seguidores podrán disfrutar de sus éxitos en un directo que promete ser uno de los momentos destacados del inicio de año en la ciudad. Las entradas, a la venta desde el 14 de octubre.

Amaia en O Son do Camiño / Jesús Prieto

7 de febrero. Mikel Izal

El cantante español Mikel Izal continúa con su gira El miedo y el paraíso, con la que ya visitó el Morriña Fest este verano. Actuará en el Coliseum con Merino como artista invitado. Las entradas se venden en theproject.es desde 42€.

21 de febrero. Amaral

El dúo zaragozano Amaral, una de las bandas más importantes de los últimos años en la música española, volverá a A Coruña a presentar su nuevo disco dentro de la gira Dolce Vita Tour. Eva Amaral y Juan Aguirre visitarán el Coliseum de A Coruña el próximo 21 de febrero, que cae en sábado. Las entradas, desde el viernes 24 de octubre en Ataquilla.

Amaral / L.O.

27 de febrero. Taburete

Taburete presenta en A Coruña su sexto álbum ‘El perro que fuma’. El concierto en A Coruña será en la sala Pelícano el 27 de febrero y las entradas ya pueden adquirirse en la web oficial de la banda desde 35 euros.

La banda Taburete. / Ricardo Rubio

5 de marzo. The Kooks

Solo tres fechas en España: Madrid, Barcelona y A Coruña. La banda The Kooks, una de las más influyentes del indie-rock de los 2000, anuncia nueva gira para el próximo año y una de las paradas será el 5 de marzo en la Sala Pelícano.

11 de abril. Celtas Cortos

El grupo vallisoletano Celtas Cortos incluye A Coruña en la gira de su 40 aniversario y tocará en el Coliseum coruñés el 11 de abril de 2026. Más información.

Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos. | // PABLO ALONSO / REDACCIÓN

17 de abril. Hijos de la Ruina

El trío formado por Natos y Waor junto a Recycled J actuará en el Coliseum el 17 de abril. Las entradas ya se venden en entradas.com y Tomaticket desde 55 euros.

18 de abril. Viva Suecia

El grupo de indie Viva Suecia visitará A Coruña el 18 de abril de 2026 en su nueva gira que acaba de anunciar. Más información.

Viva Suecia en el concierto de A Coruña en 2018 / Carlos Pardellas

19 de abril. Operación Triunfo

El Coliseum recibirá una de las paradas de los Conciertos OT 2025 por grandes recintos de todo el país con los 16 concursantes de la edición de este año y con el coruñés, Martín Yáñez, Tinho como una de las sensaciones del concurso, por su voz, su personalidad y su humor.

Martín Yáñez, Tinho, en una gala de ‘OT’. / LOC

25 de abril. El Arrebato

El Arrebato llevará su gira El viaje inesperado al Palacio de la Ópera el 25 de abril. Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de Ataquilla y en el kiosco de la plaza de Ourense. Los precios oscilan entre los 39,73 a los 49,36 euros, según la ubicación. Más información.

El Arrebato durante un concierto / A.J. GONZÁLEZ

7 de mayo. Mad Caddies

Los californianos Mad Caddies anuncian una gira en salas que pasará por el Playa Club el 7 de mayo. A Coruña será su primera parada en España para presentar su propuesta de presentar reggae, ska y punk.

9 de mayo. Iván Ferreiro

El cantante Iván Ferreiro repasará en su nueva gira sus 35 años de trayectoria en la música. El tour 'Hoy x ayer' pasará por el Coliseum de A Coruña 9 de mayo.

Iván Ferreiro. / Javier Cebollada.

16 de mayo. Marta Sánchez

Marta Sánchez celebra sus 40 años de trayectoria musical con un concierto en el Palacio de la Ópera. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla desde 49.50 euros.

Marta Sánchez. / EFE

23 de mayo. Bad Gyal

La artista urbana catalana Bad Gyal traerá su espectáculo al Coliseum de A Coruña el próximo 23 de mayo de 2026. El concierto de A Coruña será el único de Galicia y el único del noroeste peninsular. La venta de entradas comienza el 16 de octubre a las 12.00 horas.

Bad Gyal en un concierto en Brooklyn, Nueva York, EEUU. / EFE

15 y 16 de mayo. Dani Martín

Dani Martín ha sido el primero en anunciar concierto en A Coruña para el año 2026. Tendrá doble cita en el Coliseum el 15 y el 16 de mayo.

Dani Martín en una actuación pasada en el Coliseum / Casteleiro / Roller Agencia

13 de junio. El Último de la Fila

Un gran concierto en el Estadio de Riazor es lo que se espera del concierto de la gira de regreso anunciada por el dúo de Manolo García y Quimi Portet. Actuarán el 13 de junio en el Estadio de Riazor y las entradas ya se venden a través de Ticketmaster.

El último de la fila presenta su vuelta a los escenarios en su gira 2026. / José Luis Roca

4 de julio. Pablo Alborán

El artista andaluz Pablo Alborán regresará a A Coruña en el 2026 dentro de nueva gira Global Tour. La ciudad será la única en Galicia y una de las nueva españolas por las que pasará el cantante. El recital será en el Coliseum el 4 de julio.

Pablo Alborán en el Coliseum en 2018 / ARCAY /ROLLER AGENCIA

18 de julio. Alejandro Sanz

Alejandro Sanz es el primer artista confirmado del ciclo de conciertos Coruña Sound. Actuará en el muelle de la Batería para presentar su nuevo trabajo '¿Y ahora qué?'. Las entradas pueden adquirirse a partir del 9 de octubre, a las 10.00h.

Alejandro Sanz en concierto. / EFE

22 de julio. Aitana

Aitana ha desvelado las fechas de su nueva gira mundial Cuarto Azul, con la que hará parada en A Coruña 22 de julio. La cantante publicó en sus redes sociales que el tour arrancará el 14 de marzo en Argentina, en el festival Lollapalooza y pasará cuatro meses después por el Coliseum. Las entradas, a la venta desde el 20 de octubre.

Concierto de la cantante Aitana en el Auditorio del parque de Castrelos, en Vigo. ACTUACION. MUSICA. VIGO EN FESTAS. FIESTAS DE VIGO / JOSE LORES / FDV

11 y 12 de septiembre. La Oreja de Van Gogh

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh es una de las noticias del año en el panorama musical. La banda acaba de publicar las fechas de su gira y hará parada doble en A Coruña. El primer concierto será el 11 de septiembre en el Coliseum, para el que ya se han agotado entradas. El grupo donostiarra ha anunciado su segunda fecha, con entradas que van desde los 50 a los 60 euros.