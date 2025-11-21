Agenda de conciertos
Estos son los conciertos ya anunciados que vendrán a A Coruña en 2026
La M.O.D.A., The Kooks, Dani Martín, La Oreja de Van Gogh, Amaia, Aitana o Alejandro Sanz, entre otros muchos más artistas de primer nivel confirman fechas para sus directos en la ciudad
Consulta el calendario con las citas musicales destacadas de este año
Aunque 2025 no ha llegado a su fin, de cara a 2026 ya se anuncian muchos conciertos en A Coruña. Importantes bandas y artistas tanto locales como nacionales o internacionales incluyen la ciudad en sus giras para el próximo año. Un año en el que, A Coruña volverá a ser uno de los grandes focos de atracción del noroeste peninsular para melómanos, fans de los sonidos emergentes, clásicos seguidores de los artistas de siempre y para el público general. Esta es la selección de propuestas musicales que acogerá A Coruña este 2026, diseñadas para todas las edades y una amplia heterogeneidad de estilos.
29 de enero. Eladio Carrión
Eladio Carrión, una de las voces más influyentes del panorama urbano latino, ha anunciado iniciará su gira española en A Coruña. El concierto será el próximo 29 de enero de 2026. Las entradas se venden desde el 1 de octubre a partir de sfx-events.com. Más información.
30 y 31 de enero. La M.O.D.A.
El grupo La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) empieza 2025 con fuerza con el anuncio del nuevo disco y nueva gira. El grupo procedente de Burgos hará doble parada en A Coruña, será en la sala Pelícano los días 30 y 31 de enero de 2026.
31 de enero. Amaia
Amaia visitará A Coruña el 31 de enero para dar un concierto en el Coliseum como parte de su gira por los principales recintos de España. Tras varios meses de espera tras la publicación de su último disco, Si abro los ojos no es real, sus seguidores podrán disfrutar de sus éxitos en un directo que promete ser uno de los momentos destacados del inicio de año en la ciudad. Las entradas, a la venta desde el 14 de octubre.
7 de febrero. Mikel Izal
El cantante español Mikel Izal continúa con su gira El miedo y el paraíso, con la que ya visitó el Morriña Fest este verano. Actuará en el Coliseum con Merino como artista invitado. Las entradas se venden en theproject.es desde 42€.
21 de febrero. Amaral
El dúo zaragozano Amaral, una de las bandas más importantes de los últimos años en la música española, volverá a A Coruña a presentar su nuevo disco dentro de la gira Dolce Vita Tour. Eva Amaral y Juan Aguirre visitarán el Coliseum de A Coruña el próximo 21 de febrero, que cae en sábado. Las entradas, desde el viernes 24 de octubre en Ataquilla.
27 de febrero. Taburete
Taburete presenta en A Coruña su sexto álbum ‘El perro que fuma’. El concierto en A Coruña será en la sala Pelícano el 27 de febrero y las entradas ya pueden adquirirse en la web oficial de la banda desde 35 euros.
5 de marzo. The Kooks
Solo tres fechas en España: Madrid, Barcelona y A Coruña. La banda The Kooks, una de las más influyentes del indie-rock de los 2000, anuncia nueva gira para el próximo año y una de las paradas será el 5 de marzo en la Sala Pelícano.
11 de abril. Celtas Cortos
El grupo vallisoletano Celtas Cortos incluye A Coruña en la gira de su 40 aniversario y tocará en el Coliseum coruñés el 11 de abril de 2026. Más información.
17 de abril. Hijos de la Ruina
El trío formado por Natos y Waor junto a Recycled J actuará en el Coliseum el 17 de abril. Las entradas ya se venden en entradas.com y Tomaticket desde 55 euros.
18 de abril. Viva Suecia
El grupo de indie Viva Suecia visitará A Coruña el 18 de abril de 2026 en su nueva gira que acaba de anunciar. Más información.
19 de abril. Operación Triunfo
El Coliseum recibirá una de las paradas de los Conciertos OT 2025 por grandes recintos de todo el país con los 16 concursantes de la edición de este año y con el coruñés, Martín Yáñez, Tinho como una de las sensaciones del concurso, por su voz, su personalidad y su humor.
25 de abril. El Arrebato
El Arrebato llevará su gira El viaje inesperado al Palacio de la Ópera el 25 de abril. Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de Ataquilla y en el kiosco de la plaza de Ourense. Los precios oscilan entre los 39,73 a los 49,36 euros, según la ubicación. Más información.
7 de mayo. Mad Caddies
Los californianos Mad Caddies anuncian una gira en salas que pasará por el Playa Club el 7 de mayo. A Coruña será su primera parada en España para presentar su propuesta de presentar reggae, ska y punk.
9 de mayo. Iván Ferreiro
El cantante Iván Ferreiro repasará en su nueva gira sus 35 años de trayectoria en la música. El tour 'Hoy x ayer' pasará por el Coliseum de A Coruña 9 de mayo.
16 de mayo. Marta Sánchez
Marta Sánchez celebra sus 40 años de trayectoria musical con un concierto en el Palacio de la Ópera. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla desde 49.50 euros.
23 de mayo. Bad Gyal
La artista urbana catalana Bad Gyal traerá su espectáculo al Coliseum de A Coruña el próximo 23 de mayo de 2026. El concierto de A Coruña será el único de Galicia y el único del noroeste peninsular. La venta de entradas comienza el 16 de octubre a las 12.00 horas.
15 y 16 de mayo. Dani Martín
Dani Martín ha sido el primero en anunciar concierto en A Coruña para el año 2026. Tendrá doble cita en el Coliseum el 15 y el 16 de mayo.
13 de junio. El Último de la Fila
Un gran concierto en el Estadio de Riazor es lo que se espera del concierto de la gira de regreso anunciada por el dúo de Manolo García y Quimi Portet. Actuarán el 13 de junio en el Estadio de Riazor y las entradas ya se venden a través de Ticketmaster.
4 de julio. Pablo Alborán
El artista andaluz Pablo Alborán regresará a A Coruña en el 2026 dentro de nueva gira Global Tour. La ciudad será la única en Galicia y una de las nueva españolas por las que pasará el cantante. El recital será en el Coliseum el 4 de julio.
18 de julio. Alejandro Sanz
Alejandro Sanz es el primer artista confirmado del ciclo de conciertos Coruña Sound. Actuará en el muelle de la Batería para presentar su nuevo trabajo '¿Y ahora qué?'. Las entradas pueden adquirirse a partir del 9 de octubre, a las 10.00h.
22 de julio. Aitana
Aitana ha desvelado las fechas de su nueva gira mundial Cuarto Azul, con la que hará parada en A Coruña 22 de julio. La cantante publicó en sus redes sociales que el tour arrancará el 14 de marzo en Argentina, en el festival Lollapalooza y pasará cuatro meses después por el Coliseum. Las entradas, a la venta desde el 20 de octubre.
11 y 12 de septiembre. La Oreja de Van Gogh
El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh es una de las noticias del año en el panorama musical. La banda acaba de publicar las fechas de su gira y hará parada doble en A Coruña. El primer concierto será el 11 de septiembre en el Coliseum, para el que ya se han agotado entradas. El grupo donostiarra ha anunciado su segunda fecha, con entradas que van desde los 50 a los 60 euros.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
- No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña