La Universidade da Coruña aprueba por unanimidad el acuerdo para asumir docencia de Medicina: "Trabajaremos en paralelo por dar el título"

El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña (UDC) dio en la mañana de este viernes el visto bueno, por unanimidad, al acuerdo pactado con la Xunta y las universidades de Santiago y Vigo para descentralizar Medicina. El pacto, que este jueves recibió luz verde del Consello de Docencia Clínica, aún tiene que ser refrendado por las otras dos universidades públicas gallegas, y, cuando entre en vigor, permitirá transferir gradualmente la docencia y práctica de parte de los alumnos de los cursos 4º, 5º y 6º de la facultad de Medicina compostelana a A Coruña y Vigo, un proceso que se completará en el curso 2028-2029. A cambio, la UDC y la UVigo renuncian a solicitar dar esta carrera hasta septiembre de 2029, pero, según según insistió tras el Consello el rector de la institución coruñesa, Ricardo Cao, el título propio sigue siendo el objetivo y es posible "trabajar en paralelo en una nueva titulación" y en el proceso de descentralización.

Cao indicó que todas las partes tuvieron que hacer cesiones, pero insistió en que el pacto es "un buen acuerdo". Aunque la UDC no presentará una solicitud de dar Medicina durante la vigencia del acuerdo, que vence el 31 de agosto de 2029, el rector señaló que hay dos "garantías muy importantes". Así, la Universidade puede continuar el procedimiento para intentar dar la titulación si se incumple el acuerdo o los plazos de implantación, y si la Xunta emite un informe favorable a implantar el grado en Medicina por una entidad privada, "se abrirá un plazo extraordinario de dos meses para que podamos presentar la documentación" y pedir la carrera.

A cambio de retrasar en el tiempo las "aspiraciones" coruñesas, el acuerdo respeta las "líneas rojas" de la UDC, defendió Cao. Entre los puntos que destacó está que la descentralización del segundo ciclo de Medicina tenga un calendario "concreto y exigente", y resaltó que es un "avance muy relevante" con respecto al anterior acuerdo con esta finalidad, de 2015, que no llegó a ejecutarse. También señaló que, de las nuevas plazas docentes que se creen (se calcula que serán unas 40 entre las de A Coruña y Vigo), la UDC y la UVigo convocarán el 50% de las que se den en sus ciudades. Santiago retendrá la mitad de los estudiantes de la carrera, pero tanto a A Coruña como a Vigo irán un centenar en cada caso. Además, el acuerdo recoge que las universidades hacia las que se descentralice la enseñanza participarán en el plan de organización docente.

Otro punto es que se preserva la "vinculación" del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) a la UDC, que "seguirá siendo nuestro hospital universitario", aunque se comparta con la Universidade de Santiago a efectos de implantar los estudios de Medicina. Y añadió que se blinda el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic): todo el personal del Chuac, aunque sea del cuerpo de profesores de la Universidade de Santiago, "se afiliará al Inibic en lo que respecta a la investigación". En cuanto a los costes de descentralización, la Xunta aportará fondos, si bien no han sido calculados: Cao explicó que sigue pendiente un estudio económico que realizará la comisión de seguimiento del acuerdo, y en el que figurarán los costes de personal, las obras civiles necesarias y los equipamientos de las unidades docentes.

"Están recogidas nuestras principales exigencias", enfatizó Cao, que defendió que las tres universidades han mostrado su "compromiso" para lograr una descentralización que, defendió, es buena para la Universidade da Coruña, el Chuac y el estudiantado.