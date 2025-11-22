Abre la feria coruñesa de micología en el mercado de San Agustín
Redacción
La Asociación Micololóxica Coruñesa y la Federación Galega de Micoloxía empezaron este sábado una exposición con más de 150 especies de setas en el mercado coruñés de San Agustín. El evento, que continúa durante este domingo, incluye catorce stands con productos como artesanía, camisetas, libros o conservas. Este domingo habrá un showcooking a partir de las 11.00 horas, así como cantos de taberna por reconocidos músicos gallegos. Colaboran la Diputación, el Concello y Caixa Rural Galega.
