El centro Cidade Vella, en lucha por sus instalaciones: "A escola está fatal e queredes un Mundial"

«A escola está fatal e queredes un Mundial» gritaban este sábado por la mañana delante del Concello, los miembros de la comunidad educativa del colegio Cidade Vella y también algunos vecinos del barrio que se sumaron a la iniciativa de la plataforma Familias en Loita, que reclama mejoras en el centro después de años de abandono.

No se conforman con buenas palabras ni con promesas, porque, según explica Alberto, padre de una niña de cinco años, por eso ya pasaron el curso pasado, cuando denunciaron el mal estado de las instalaciones y se creyeron que, durante el verano, por lo menos algunas deficiencias se arreglarían y, cuando llegaron en septiembre, vieron que todo estaba «igual o peor», con problemas hasta en el timbre, que no funciona y que obliga a las familias a llamar por teléfono cuando están en la puerta para que les abran, así que, cansados de reuniones y de peticiones formales, este sábado decidieron reivindicar con una manifestación, desde el colegio hasta el Ayuntamiento, que se les tenga en cuenta y que comiencen las obras que tanto necesitan.

Marcha de 'Familias en Loita' desde el colegio Cidade Vella hasta María Pita / LOC

Cuenta Diana que los niños de Infantil entraban al centro por una rampa de madera que estaba rota y podrida y que, desde hace unos días, han conseguido que el Concello, encargado del mantenimiento de los colegios, se comprometa a cambiarla por otra, «a arreglar el óxido del patio, a hacer tratamiento para los insectos y las polillas dentro de las aulas y a arreglar la pintura», pero esa promesa no parará sus movilizaciones, porque todavía les queda mucho más por conseguir.

En ocasiones han sido las propias familias las que, tirando de ingenio y de experiencia, se han aventurado a arreglar algunos de los desperfectos que arrastra el centro. «Si no se hacen obras de mantenimiento, lo que pasa es que se producen daños estructurales», denuncia la concejala del BNG, Mercedes Queixas, que llevará «próximamente» la situación de este colegio al Parlamento, ya que, si bien hay actuaciones que entran dentro de las competencias del Concello, hay otras de mayor calado, como el cambio de las ventanas —algunas no funcionan y no permiten ventilar las aulas—, que son ya responsabilidad del Gobierno autonómico.

«Ir ao colexio non é un privilexio» gritaban también ante el Concello pequeños y mayores. «Hay zonas oxidadas con mucho peligro para los niños, ha habido ya varios accidentes y no tenemos respuesta. No estamos pidiendo lujos, sino lo básico que se merecen nuestros niños para tener una educación», explica Claudia, madre de un niño de quinto de Infantil.

En el manifiesto que leyeron las familias ante el Concello, se declaraban «con la paciencia agotada y la comprensión limitada», ante las promesas incumplidas de ofrecer a sus pequeños «un colegio seguro, digno, reparado y atendido, sin humedades en las aulas, sin goteras en las mesas y sin grietas que recorren los muros y sin óxido».