El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre

El plan de la Xunta para construir 771 viviendas libres y 3.254 públicas o protegidas en Monte Mero, entre Xuxán, la Ciudad de las TIC, Alfonso Molina y Pedralonga, acaba de recibir el visto bueno ambiental de la propia administración autonómica, un trámite para el que se realizaron consultas a diversas administraciones. Entre ellas, el Concello, que aprovechó para criticar la distribución que asigna la Xunta a la vivienda libre, que «acapara los mejores solares», y pedir una mayor «mezcla» con la protegida para favorecer la «cohesión social». La postura contrasta con declaraciones del pasado mes de agosto del edil de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, que afirmó que no había «ningún tipo de discriminación» hacia la vivienda de protección en el proyecto, y lo consideró «bastante bien distribuido».

Proyecto de desarrollo urbanístico de Monte Mero presentado por la Xunta / LOC

El escrito municipal también considera que la Xunta no propuso modelos alternativos realmente diferentes, y que las construcciones más altas están demasiado juntas, con secciones de calles «con larguras exiguas» de doce o quince metros flanqueadas por edificios de trece alturas, aunque en otras partes del documento figura doce, por lo que posiblemente el Concello suma el bajo. Entre otras peticiones de reubicar parcelas y edificios, el Ayuntamiento reclama cambiar alguno de los bloques próximos a Pedralonga por vivienda unifamiliar, para disminuir el impacto visual desde la ría, y critica que se concentren parcelas para equipamientos en el entorno de los Maristas.

En movilidad, el Concello recomienda mejorar las conexiones del nuevo barrio con su entorno, y afirma que no se debe «renunciar a una mayor ambición» para conectarse con los campus, Palavea o Elviña. Y, entre otras consideraciones, reclama ampliar los viarios y el número de plazas de aparcamiento de movilidad reducida, así como asegurar que haya acceso rodado a todas las parcelas sin atravesar las áreas peatonales previstas.

Otras entidades públicas reclamaron mejoras en el proyecto. El Instituto de Estudos do Territorio subrayó que «incrementará la incidencia paisajística» con edificios de hasta doce alturas, por lo que considera determinante «su diseño arquitectónico y el perfilado detallado» de los volúmenes. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural exigió una mejor identificación del crucero de San Cristovo das Viñas y respetar la iglesia del mismo nombre, mientras que la Axencia Galega de Infraestruturas destacó algunos errores y solicitó recoger las afectaciones acústicas.

El proyecto obligará a eliminar 38 viviendas ya existentes, y entre las alegaciones hay una de la asociación vecinal de Eirís, Uxío Carré, que criticó que proponga espacios libres y zonas verdes en «áreas totalmente urbanizadas y ocupadas por viviendas». También reclamó que el plan se sometiera a una evaluación estratégica ordinaria, más detallada, y criticó la «nula integración paisajística del proyecto». La asociación ecologista Adega solicitó «clarificar» el destino de las viviendas existentes en el ámbito y una mayor protección del medio ambiente, mientras que entre las alegaciones particulares hay críticas a que no se tratase de compatibilizar el desarrollo con las viviendas ya construidas.

La resolución ambiental, de la Consellería de Medio Ambiente, exige que el proyecto incluya un estudio sobre movilidad para primar el transporte público y un estudio del ruido de tráfico, para adoptar medidas que lo minimicen. Reclama un mapa que delimite las áreas acústicas y una estimación del volumen de agua que consumirá el barrio, entre otra información sobre caudales y saneamiento. Contra esta resolución no se puede interponer recurso, pero el proyecto en sí se puede llevar a los tribunales.