El Corte Inglés coruñés recibe la Navidad con luz y magia
A Coruña
El Corte Inglés de la calle Ramón y Cajal, en A Coruña, encendió a las 18.00 horas de este sábado sus luces de Navidad. A las 19.00 horas, un elenco de seres mágicos recorrieron de mano de Pablo Méndez Performance el interior del centro comercial, donde los clientes pudieron ver faunos de hielo, renos, flores de Pascua y copos de nieve.
