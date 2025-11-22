Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Corte Inglés coruñés recibe la Navidad con luz y magia

Iluminación navideña de El Corte Inglés.

Iluminación navideña de El Corte Inglés. / Iago Lopez

A Coruña

El Corte Inglés de la calle Ramón y Cajal, en A Coruña, encendió a las 18.00 horas de este sábado sus luces de Navidad. A las 19.00 horas, un elenco de seres mágicos recorrieron de mano de Pablo Méndez Performance el interior del centro comercial, donde los clientes pudieron ver faunos de hielo, renos, flores de Pascua y copos de nieve.

