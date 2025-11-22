A Coruña, un plató para series y películas: 17 producciones audiovisuales rodadas este año

Las series Clanes 2, El crimen de Pazos y O home perfecto; los largometrajes Un pasado por delante y Dímelo en secreto; el documental francés Naufrages & naufragés y los españoles Una historia de crímenes y sobre Ana Kiro; un cortometraje de alumnos de la Universidade da Coruña y un videoclip de los de la Escola de Imaxe e Son; las producciones televisiva A mi gran cidade, así como anuncios de Gadis, Estrella Galicia y R son algunas de las 17 producciones audiovisuales para las que el Concello de A Coruña concedió permisos de rodaje en las calles de la ciudad durante este año.

En 2024 el número de iniciativas en este campo aún fue mayor, ya que alcanzó las 22, pero no hubo de rodajes de series, una de las especialidades con mayor actividad en este momento, y fueron dos los largometrajes filmados en la ciudad, Leo&Lou y Dímelo bajito, a los que se sumaron seis grabaciones para programas de televisión, otras seis para documentales y cinco rodajes de anuncios.

Para Miriam Devesa, directora de producción en Bambú Producciones, los permisos de rodaje en la vía pública que concede el Concello «pueden ser un indicador» del número de trabajos que se realizan en A Coruña, aunque advierte que hay producciones en las que todo el metraje se lleva a cabo en interiores, para lo que no es necesaria una autorización municipal. Como ejemplo pone la serie en la que trabaja en la actualidad, El crimen de Pazos, en la que se ha rodado en el Centro Universitario de Riazor, en A Zapateira, en un piso de la calle Real y en la Escuela de Náutica, aunque la necesidad de iluminar el primero de esos centros desde fuera obligó a la productora a solicitar permiso para instalar focos en el exterior.

Rodajes sin tasas

«En A Coruña ya hace tiempo que no se cobra por los rodajes, lo hacen muchas ciudades, aunque algunas como Santiago sí lo hacen, pero no por metro cuadrado ocupado, sino con una tarifa única por rodar de 400 euros por día», indica Devesa sobre el coste que tiene filmar en la vía pública. Añade que además el Concello compostelano, que dispone de su propia Film Comission —entidad que asesora a los productores sobre todo lo necesario para los rodajes— da la opción de devolver lo cobrado por este concepto en función de la aportación que se haya efectuado a la ciudad.

«Es una manera de colocarte más en el mapa a nivel mundial hoy en día, porque las producciones que se hacen para plataformas se ven en todo el mundo», explica sobre lo que buscan las ciudades al dar facilidades para los rodajes. Aunque advierte de que no siempre es posible visibilizarlas, «en una producción como Fatum o El desconocido la ciudad es un personaje más de la película».

«Ahora mismo estamos en un boom absoluto de rodajes en Galicia. He sido freelance hasta febrero de este año y trabajé con casi todas las productoras que hay aquí desde 2010 y en los últimos dos o tres años es una locura la cantidad de rodajes que hay aquí», asegura sobre la actividad audiovisual en la comunidad gallega. El crecimiento ha sido tal que «llega un momento en el que no tienes gente a la que llamar para trabajar y tienes que recurrir a traer técnicos de fuera, porque toda la gente de aquí está trabajando».

La razón de este despegue de las producciones es para Devesa «una mezcla de factores», entre los que cita que Galicia «es un territorio más económico y que da facilidades para rodar en prácticamente casi todos los sitios, ya que hay una diversidad de localizaciones increíble y hay técnicos y empresas que puedes contratar aquí», aunque admite que comunidades como Canarias dan más ayudas que las que ofrece la Xunta.

Otro factor relevante es que «las empresas de aquí cada vez trabajan más, porque cada vez son más grandes», apunta esta productora, para quien el crecimiento de Vaca Films en los últimos años “ya es indiscutible”, a lo que se une la apuesta habitual de Bambú Producciones por los rodajes en Galicia porque su director, Ramón Campos, es gallego.

Ciudades preferidas

«Antes había cierto reparo a rodar aquí por el clima, pero ahora eso ya es pasado porque realmente no hay tanto problema», indica Devesa, para quien los lugares preferidos en la comunidad fueron A Coruña y Santiago, aunque señala que esta última «se convirtió en una ciudad un poco incómoda para rodar debido al turismo que tiene, ya que hacerlo en la zona vieja es un infierno porque no te dejan bloquear según qué calles». Esto lleva, según explica a que «casi siempre se está yendo a Santiago a rodar cuando tiene que ser Santiago». Por el contrario, las productoras apuestan por A Coruña y Vigo «como localizaciones que puedan funcionar a nivel global porque son ciudades más cómodas y versátiles» al permitir rodajes de historias que pueden suceder en cualquier parte del mundo. Pero no solo son las ciudades, ya que Devesa resalta que en los dos últimos años ha participado en dos rodajes en A Guarda: la segunda temporada de la serie Los enviados y la película Rondallas.

A pesar de la percepción que muchos coruñeses tienen sobre el tráfico de su ciudad, esta profesional asegura que rodar en sus calles «nunca fue un problema», ya que en producciones de Vaca Films se ha llegado a cortar la circulación en un punto tan transitado como la plaza de Pontevedra, aunque aclara que se hizo un domingo, al igual que cuando se cortaron dos kilómetros del paseo marítimo. «Hay reuniones con el Ayuntamiento y la Policía y se estudian bien las cosas que se quieren rodar y seguimos las pautas que ellos nos marcan», destaca Devesa.

