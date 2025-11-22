Defensa condecora en A Coruña al personal que ayudó en la dana

El general de división Marcial González Prada, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra, condecoró este viernes en el Palacio de Capitanía de A Coruña a personal que participó en la operación Valencia, realizada el año pasado para paliar los efectos de la dana. Fue el mayor despliegue militar en territorio nacional en tiempos de paz.

En abril de este año se creó una medalla específica para reconocer a los miembros de las Fuerzas Armadas y al personal civil que intervino a raíz de la emergencia. El personal del Cuartel de Mando de Apoyo a la Maniobra que recibió las medallas esta semana tuvo un «destacado papel», señala Defensa, para a coordinación de los apoyos logísticos y de ingenieros necesarios para que la operación se desarrollase «de la forma más eficaz y eficiente posible». La operación Valencia incluyó medios de emergencias, operaciones, sanidad y logísticos.