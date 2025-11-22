La exposición de Annie Leibovitz seduce a sus primeros visitantes: «Nos encanta»

Wonderland, la primera gran retrospectiva de la fotógrafa Annie Leibovitz, que se puede ver desde este sábado en el muelle de la Batería es un viaje no solo a las instantáneas que hizo a lo largo de su vida y a las personas que retrató con su cámara desde los años setenta, sino también a su manera de entender su trabajo y cómo debe ser mostrado.

Lejos de las impresiones de gran tamaño y de los marcos dorados, Leibovitz ha querido mostrar su retrospectiva —promovida por la Fundación MOP, de Marta Ortega Pérez— como un proyecto en curso que todavía puede cambiar, dándole al visitante esa idea de que ella puede llegar en cualquier momento con una carpeta bajo el brazo y meter una foto más o quitar alguna que cree que tendría más sentido en otro lugar.

«Hay fotos que conocíamos pero que no sabíamos que eran de Leibovitz»

Lorena Lozano y Rebeca López, vecinas de A Coruña. / Carlos Pardellas

Y es que es así como ella misma, en su estudio, se enfrenta a la idea de comisariar una exposición, con instantáneas que se presentan desnudas, solo prendidas a la pared con unas chinchetas y en las que no hace falta más artificio porque son los rostros que ha retratado y las historias que hay detrás las que hablan por ellas.

A las once en punto, justo cuando se abría al público Wonderland, entraron en las instalaciones los primeros visitantes —incluidos los de la primera ruta guiada a la exposición—, algunos, como Carlos Pujales y Daniel Sánchez, que son compañeros en el ciclo de Fotografía del centro de Imaxe e Son y se encontraron en la puerta, habían planeado dedicar parte de la mañana a ver esta exposición, a aprender un poco más sobre Annie Leibovitz y a sorprenderse con el montaje.

«No nos la esperábamos así, es muy diferente a las anteriores, nos encanta»

Salvador Rey y María Sánchez, visitantes que llegan desde Ferrol. / Carlos Pardellas

A Manolo Carrero y a Nieves Muñiz, que se dedican a la arquitectura y vinieron este fin de semana desde Oviedo para ver esta exposición y la de Díaz Pardo, en Belas Artes, no les llamaba tanto el contenido de Wonderland, que también, como el continente, poder ver en directo cómo había sido la remodelación de los silos para abrir una tienda, una biblioteca y una cafetería, la lámina de agua y cómo se había integrado en el puerto esta infraestructura.

Salvador Rey y María Sánchez, que son de Ferrol, son visitantes fijos de las exposiciones que organiza la Fundación MOP y, con la de Annie Leibovitz se sorprendieron con el montaje por ser «muy diferente» al de todas las anteriores. «A nosotros nos encanta», resumen, porque la fotógrafa ha conseguido sorprenderles, no solo con sus fotos sino con la manera de mostrarlas.

«Queríamos ver la exposición, pero también cómo eran las instalaciones»

Manolo Carrero y Nieves Muñiz. / Carlos Pardellas

A Lorena Lozano le quedó pena de no haber podido visitar la exposición de David Bailey, la anterior que organizó la Fundación MOP en el muelle de la Batería, así que, en cuanto supo que Wonderland se inauguraba este sábado se organizó para que no le pasase lo mismo otra vez y acudió con Rebeca López, que se sorprendió con que algunas de las imágenes que cuelgan de las paredes fuesen de Leibovitz porque conocía la foto, pero no a su autora. La muestra estará abierta hasta el 1 de mayo de 2026 y la entrada es gratuita.