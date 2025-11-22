Galardón para Talentos Inclusivos y PhotoILike
La Xunta entregó el galardón Transferencia de Conocimiento IPfest en la categoría conCIENCIA al programa Talentos Inclusivos de la Universidade da Coruña (UDC), una iniciativa que estimula el interés por la ciencia entre alumnos de instituto. La spin-off de la UDC Indestia, con nombre comercial PhotoILike, recibió el galardón de Transferencia.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
- No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña