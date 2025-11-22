Galardón para Talentos Inclusivos y PhotoILike

La Xunta entregó el galardón Transferencia de Conocimiento IPfest en la categoría conCIENCIA al programa Talentos Inclusivos de la Universidade da Coruña (UDC), una iniciativa que estimula el interés por la ciencia entre alumnos de instituto. La spin-off de la UDC Indestia, con nombre comercial PhotoILike, recibió el galardón de Transferencia.